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Νέα ευκαιρία σε 1,5 εκατ. οφειλέτες: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις

Νέο πολυνομοσχέδιο φέρνει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις χρεών για 1,5 εκατ. οφειλέτες σε εφορία, ΕΦΚΑ και προστασία της κύριας κατοικίας.

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«Ανάσα» σε πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νέες παρεμβάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ παράλληλα ενισχύουν την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και της κύριας κατοικίας.

Με το ιδιωτικό χρέος να έχει υπερβεί τα 240 δισ. ευρώ, το πακέτο των νέων μέτρων, που ενσωματώνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, θα ξεκλειδώνει σταδιακά έως και το φθινόπωρο.

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