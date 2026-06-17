Νέα ευκαιρία σε 1,5 εκατ. οφειλέτες: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις

«Ανάσα» σε πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νέες παρεμβάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους servicers, ενώ παράλληλα ενισχύουν την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και της κύριας κατοικίας.
Με το ιδιωτικό χρέος να έχει υπερβεί τα 240 δισ. ευρώ, το πακέτο των νέων μέτρων, που ενσωματώνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, θα ξεκλειδώνει σταδιακά έως και το φθινόπωρο.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Σοκ σε live μετάδοση: Άγρια επίθεση σε γνωστό Ρωσοκύπριο YouTuber επειδή ήταν crossdresser
- Η πιο ελληνική φωτογραφία σήμερα ανέβηκε από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι
- Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή μετά από σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με συγγενείς
- Μαρία Σολωμού: Οι πόζες με μαγιό από τις διακοπές και το α λα γαλλικά κομπλιμέντο της Παπουτσάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.