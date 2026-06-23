Οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς και το σουβλάκι

Η εποχή που το γρήγορο φαγητό αποτελούσε το καταφύγιο του οικονομικά πιεσμένου καταναλωτή περνάει ανεπιστρεπτί, με τα εμβληματικά εθνικά street food να βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση ταυτότητας και τιμών.

Στο Φάλμουθ της Κορνουάλης, το διάσημο κατάστημα Harbour Lights προχώρησε πρόσφατα σε ένα ριζοσπαστικό πείραμα, αφαιρώντας πλήρως τον παραδοσιακό μπακαλιάρο από το μενού του για μια εβδομάδα και αντικαθιστώντας τον με εναλλακτικές όπως το κόλεϊ, το πόλακ και το νεοζηλανδικό χόκι.

Αν και στο παρελθόν μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε οργή, σήμερα οι καταναλωτές την υποδέχονται με ανακούφιση, καθώς η μέση τιμή ενός γεύματος με ψάρι εκτοξεύτηκε από τις 6,48 λίρες το 2019 στις 11,17 λίρες.

Η χονδρική τιμή του μπακαλιάρου διπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια λόγω ενός εκρηκτικού κοκτέιλ από το Brexit, τις μειωμένες αλιευτικές ποσοστώσεις, τον πανδημικό πληθωρισμό και τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του guardian, αυτή η πίεση οδηγεί τους Βρετανούς ιδιοκτήτες σε απόγνωση και τους πελάτες στο να αραιώνουν τις επισκέψεις τους ή να μοιράζονται τις μερίδες τους. Παρόμοια στρατηγική επιβίωσης ακολουθούν και άλλα καταστήματα, όπως το Will’s Plaice στο Νόρφολκ, όπου το εναλλακτικό ψάρι χόκι προσφέρεται πλέον στις 12 λίρες έναντι των 14,10 λιρών του απλησίαστου πια μπακαλιάρου, αποδεικνύοντας ότι η ακρίβεια αλλάζει βίαια τις γαστρονομικές παραδόσεις.

Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο

Αν νομίζετε, βέβαια, ότι ο θάνατος του φθηνού fast food είναι αποκλειστικό προνόμιο των Βρετανών που κλαίνε πάνω από ένα άδειο κουτί τηγανητού μπακαλιάρου, είστε βαθιά νυχτωμένοι.

Η παγκοσμιοποίηση της ακρίβειας κάνει θαύματα, αφού πλέον ένας νεοζηλανδικός μπακαλιάρος hoki στην Κορνουάλη και ένας γύρος χοιρινός στην Αθήνα μοιράζονται την ίδια ακριβώς μοίρα. Για να τα αγοράσεις, χρειάζεσαι έγκριση καταναλωτικού δανείου και εκκαθαριστικό εφορίας. Το εθνικό μας γαστρονομικό τέκνο, το σουβλάκι, αποφάσισε να κάνει διεθνή καριέρα ως γκουρμέ έδεσμα, αποδεικνύοντας ότι ο πληθωρισμός δεν γνωρίζει σύνορα – απλώς αλλάζει υλικά και τυλίγεται σε πανάκριβη λαδόκολλα.

Το σουβλάκι φλερτάρει με το πεντάευρω

Στην ελληνική πραγματικότητα, το σουβλάκι ακολουθεί την ίδια ακριβώς ανηφορική τροχιά, έχοντας πρακτικά διπλασιάσει την τιμή του από το 2019 λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Mega, το κρέας έχει καταγράψει άνοδο 36%, η πίτα 22% και τα λαχανικά 19%, αναγκάζοντας τους πολίτες να πληρώνουν σήμερα το τυλιχτό γύρω στα 5 ευρώ.

Ο γεωγραφικός χάρτης της εγχώριας ακρίβειας δείχνει ότι στη Θεσσαλονίκη η τιμή της πίτας με γύρο έχει σκαρφαλώσει στα 5,50 ευρώ από 5,30 πέρυσι, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης αγγίζει επίσης τα 5,50 ευρώ, αυξημένη κατά τριάντα λεπτά σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Την ίδια ώρα στην Αθήνα, το τυλιχτό κοστίζει μεν 4,50 ευρώ, αλλά σε αισθητά μικρότερο μέγεθος.

Το σίγουρο είναι ότι είτε μιλάμε για ψάρι στη Βόρεια Θάλασσα είτε για γύρο στην Ελλάδα, το παραδοσιακό φαγητό της εργατικής τάξης μετατρέπεται παγκοσμίως σε μια μακρινή, ακριβή ανάμνηση.