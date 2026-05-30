Πόσο κοστίζει ένα σετ με ξαπλώστρες στην Αττική: Έως και 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα

Οι υψηλές θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν και το καλοκαίρι θα λέγαμε ότι μπήκε και επισήμως. Μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες, υψηλές είναι και οι τιμές στις ξαπλώστρες.

Μάλιστα, φέρεται ότι έχει ξεκινήσει η τάση της κράτησης στα beach bars της Αττικής, καθώς υπάρχει πολυκοσμία παρόλο που το κόστος είναι τσουχτερό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, τις καθημερινές, ένα σετ ξαπλώστρας κοστίζει 15 με 90 ευρώ ενώ τα Σαββατοκύριακα οι τιμές κυμαίνονται από 20 μέχρι 220 ευρώ.

Ακόμη και η τρίτη σειρά το κόστος μπορεί να φτιάξει και τα 200 ευρώ. Την ίδια στιγμή στα ιδιωτικά μπαρ του Αλίμου, κοστολογείται και η είσοδος, της οποίας η τιμή προσσεγγίζει τα 12 ευρώ. Το σετ αντίστοιχα ξεκινά από 40 μέχρι 200 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή του καφέ και των σνακς.