Σε διαστημικά ύψη τα ενοίκια το 2025: Αύξηση 10% στις τιμές - Ένας μισθός για ένα τριάρι στην Αθήνα

Αύξηση 10,1% είδαν τα ενοίκια στην Ελλάδα μέσα στο 2025, σπρώνοντας τη χώρα σε ένα αρνητικό ρεκόρ, στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση -μετά την Κροατία- στις ανατιμήσεις των μισθωμάτων, ενώ η αύξηση για την τελευταία τριετία είναι ύψους 40%.

Μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), που βασίστηκε σε στοιχεία της Eurostat, αναφέρει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών στις 27 χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει έντονη πληθωριστική απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα ενοίκια εκτός ελέγχου

Η πορεία των ενοικίων στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια είναι ενδεικτική αυτής της αστάθειας. Την περίοδο 2000–2011, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 53%, αντανακλώντας την οικονομική άνθηση και την εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό.

Η χρηματοπιστωτική κρίση, ωστόσο, ανέτρεψε πλήρως την εικόνα: από το 2011 έως το 2018 τα ενοίκια κατέγραψαν πτώση 26%, καθώς η ανεργία εκτινάχθηκε και τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν.

Ακολούθησε μια περίοδος στασιμότητας έως το 2021, πριν ξεκινήσει από το 2022 μια νέα, έντονα ανοδική φάση, που οδήγησε τα ενοίκια το 2025 πάνω από τα επίπεδα του 2010.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο για τη ώρα μας όμως δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών, αλλά η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Στην Αθήνα, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αντιστοιχεί στο 70,2% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ για δύο υπνοδωμάτια φτάνει το 93,6%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι αισθητά χαμηλότερα, μεταξύ 31–34% και 46%, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση των ενοικίων με τον πληθωρισμό. Ενώ κατά την περίοδο της κρίσης τα ενοίκια υποχωρούσαν, από το 2023 και μετά αυξάνονται με ρυθμούς που φτάνουν το 10% ετησίως, πράμα που σημαίνει πως η στέγαση γίνεται ολοένα και πιο ακριβή σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

Στην ΕΕ-27 το 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2%.

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ (+10,1%), πίσω μόνο από την Κροατία (+17,6%). Ακολουθούν η Ουγγαρία (+9,8%), η Βουλγαρία (+9,6%) και η Ρουμανία (+8,2%). Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία.

Από το 2000 έως σήμερα τα ενοίκια στην Ελλάδα ακολούθησαν μια ιδιαίτερη πορεία: ταχεία άνοδο 2000–2011 (+53%), απότομη πτώση 2011–2018 (–26%), στασιμότητα 2018–2021 και εκ νέου έντονη ανοδική πορεία από το 2022, ξεπερνώντας το 2025 τα επίπεδα του 2010

Οι τιμές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα ακολούθησαν ακόμα πιο έντονη πορεία: σχεδόν διπλασιασμός 2000–2008, βαθιά πτώση 2008– 2017 (–43% στην Αθήνα), και ταχεία ανάκαμψη 2017-2025 (+86% στην Αθήνα), ξεπερνώντας το 2025 τα επίπεδα του 2008.

Η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα ανέρχεται στο 70,2% για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 93,6% για δυο υπνοδωμάτια (2024), έναντι 31–34% και 46% αντίστοιχα για τον μέσο όρο της ΕΕ.