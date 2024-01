Τα Διάφανα Κρίνα στα πρώτα τους βήματα. Οι Στέρεο Νόβα εκτοξεύουν τις πρώτες τους ρίμες. Οι Γκουλαγκ πειραματίζονται με τις αντοχές των ενισχυτών τους, οι Flowers of Romance και οι Ziggy Was μας χαρίζουν ατόφιες δόσεις αγγλόφωνου ροκ. Η ιστορία των ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρειών Lazy Dog και Wipe Out από τους δημιουργούς τους.

Ακούστε τώρα το επεισόδιο: