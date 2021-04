Απολύθηκε από την Τότεναμ ο Μουρίνιο - Ποιος είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

Τα άσχημα αποτελέσματα της φετινής σεζόν είχαν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια τόσο της διοίκησης όσο και των οπαδών της ομάδας. Αποκορύφωμα ο αποκλεισμός της από τους «16» του Europa League από την Ντίναμο Ζάγκρεμπ, αλλά και το κλίμα αρνητικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια μεταξύ Μουρίνιο και παικτών.

Γι' αυτό και η διοίκηση των «σπιρουνιών» συναντήθηκε με τον Πορτογάλο τεχνικό και του ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους, έξι μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Λιγκ Καπ με την Μάντσεστερ Σίτι (25/04, 18:30). Μάλιστα, η «Telegraph» τονίζει πως οι ιθύνοντες της Τότεναμ συναντήθηκαν ήδη με τον Μαουρίτσιο Σάρι, προκειμένου ο Ιταλός τεχνικός να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS