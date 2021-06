Διακόπηκε η αναμέτρηση του Euro 2020 Δανία – Φινλανδία καθώς ο Δανός ποδοσφαιριστής Christian Eriksen βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος. Σύμφωνα με τον Guardian, γίνεται προσπάθεια ανάνηψης και πάνω στον παίκτη έσπευσε άμεσα όλο το ιατρικό τιμ.

Την ίδια ώρα άπαντες στο γήπεδο έπιαναν τα κεφάλια τους, προσεύχονταν δακρυσμένοι, με κομμένη την ανάσα για τον Δανό χαφ, με τα πλάνα που εστίαζαν πάνω του καθώς βρισκόταν στο έδαφος να προκαλούν ανατριχίλα. Οι διεθνείς παίκτες της Φινλανδίας μπήκαν στ΄ αποδυτήρια, ενώ μετά από περίπου 15 λεπτά και με ανθρώπινη ασπίδα τους συμπαίκτες του στην Εθνική, ο Christian Eriksen αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο και σεντόνια να τον καλύπτουν στα πλάγια, με τις εικόνες να μαρτυρούν πως του έχει γίνει τραχειοτομή.

Η UEFA ενημέρωσε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ότι ο αγώνες διακόπτεται για ιατρικούς λόγους κάτι που ανακοινώθηκε κι από τα μεγαγώνα με την υποσημείωση όμως ότι οι θεατές πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρις ότου υπάρχει νεότερη ενημέρωση.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.