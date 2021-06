Ρονάλντο: To viral υποτιμητικό βλέμμα στα μπουκάλια της Coca-Cola και η προτροπή για νερό

O Κριστιάνο Ρονάλντο είναι γνωστό ότι είναι μέγας υποστηρικτής της υγιεινής διατροφής, εξ ού και διατηρεί όπως υποστηρίζει την άψογη φυσική του κατάσταση, σε συνδυασμό βέβαια με το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί. Ο Πορτογάλος σταρ δεν έκρυψε λοιπόν την άρνησή του προς τα αναψυκτικά στη συνέντευξη Τύπου του EURO 2020. O αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας, με ένα άκρως υποτιμητικό ύφος μετέφερε τα δύο μπουκάλια Coca Cola που τον περιμέναν στην αίθουσα Τύπου, καθώς το συγκεκριμένο αναψυκτικό αποτελεί χορηγό της διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης: Εξιτήριο παίρνει ο Κρίστιαν Ερικσεν – Εντυπωσιάζουν τα γκράφιτι έξω από το νοσοκομείο

Μάλιστα ο Ρονάλντο τα έβγαλε εκτός τηλεοπτικού πλάνου και στη συνέχεια μουρμουρίζοντας, έβγαλε ένα μπουκάλι νερό από την τσέπη του και είπε: «Νερό» σαν να προέτρεπε τους παρευρισκόμενους να αποφεύγουν τα αναψυκτικά και να πίνουν μόνο νερό!

Ο προπονητής του Φερνάντο Σάντος, τον παρακολουθούσε χωρίς να αντιδράσει, με την αμηχανία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq