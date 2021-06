Είναι πλέον επίσημο, το εκτός έδρας γκολ ανήκει στο παρελθόν μετά από 56 χρόνια συνεχούς εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, η UEFA ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/6) ότι καταργείται το εν λόγω κριτήριο σε όλες τις διοργανώσεις της (άνδρες, γυναίκες, νέοι), αρχής γενομένης από τις προκριματικές φάσεις της σεζόν 2021/22.

Ουσιαστικά είναι το τυπικό σκέλος, καθώς η κατάργησή του είχε αποφασιστεί από την Επιτροπή Διοργανώσεων από τις 28 Μαΐου. Η συζήτηση για την κατάργηση του άρθρου 20.01 δεν ξεκίνησε τώρα. Το τελευταίο διάστημα απλά εντάθηκε με τα άδεια γήπεδα και τις ουδέτερες έδρες λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται για την αναχαίτιση του κορονοϊού.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL