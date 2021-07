Βόμβα στην Premier League: O αρχηγός της Έβερτον Γκίλφι Σίγκουρντσον συνελήφθη για παιδοφιλία

Σαν «βόμβα» έπεσε η είδηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο πως ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες θεωρείται ύποπτος για αδικήματα που σχετίζονται με παιδοφιλία. Λάδι στη φωτιά έριξε η ανακοίνωση της Εβερτον, η οποία έκανε γνωστό πως ένας παίκτης της αποβλήθηκε από την πρώτη ομάδα καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα εις βάρος του.

Την είδηση που έπεσε σαν... κεραμίδα στην Premier League έβγαλε δημοσίευμα της «Mirror», όπου γινόταν λόγος για σύλληψη ενός ποδοσφαιριστή το βράδυ της Παρασκευής (16/7) κατηγορούμενος για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν παιδιά. Μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της Εβερτον, τα βρετανικά Μέσα μεταδίδουν πως πρόκειται, ούτε λίγο ούτε πολύ, για τον αρχηγό της ομάδας του Λίβερπουλ, Γκίλφι Σίγκουρντσον.

🚨🚨🚨 | BREAKING: Everton have confirmed it has suspended a First-Team player pending a police investigation.