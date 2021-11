Χρυσή Μπάλα: Για έβδομη φορά στα χέρια του Λιονέλ Μέσι

Έναν άθλο που δύσκολα θα καταφέρει να πετύχει άλλος ποδοσφαιριστής στο μέλλον, πέτυχε απόψε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατέκτησε για έβδομη φορά στην καριέρα του τη χρυσή μπάλα και άφησε στη δεύτερη θέση της διαδικασίας τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος κέρδισε βραβείο του καλύτερου επιθετικού για το 2021.

Ο Λιονέλ Μέσι, που το καλοκαίρι οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Copa America, και μερικούς μήνες αργότερα πήρε και τη Χρυσή Μπάλα την οποία είχε ξανακερδίσει το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019!

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR