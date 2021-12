Champions League: Απίστευτη γκάφα στην κλήρωση – Επανάληψη της διαδικασίας μετά τις αντιδράσεις

Απίστευτη γκάφα των ανθρώπων της UEFA στη σημερινή κλήρωση για τη φάση των «16» του Champions League οδήγησε στην πρωτόγνωρη απόφαση να επαναληφθεί η διαδικασία!

Ηδη από νωρίς προέκυψε σύγχυση, όταν σύμφωνα με το Sky Sports News, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπήκε στο «δοχείο» των νικητών των ομίλων μετά την κλήρωση της δεύτερης -στον όμιλο- Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Λίβερπουλ μπήκε επίσης κατά λάθος στο «δοχείο» για να αντιμετωπίσει πιθανώς την Ατλέτικο Μαδρίτης, παρόλο που έπαιξαν στον ίδιο όμιλο.

Η αρχική κλήρωση είχε φέρει αντιμέτωπες τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κριστιάνο Ρονάλντο και Παρί ΣΖ του Λιονέλ Μέσι, η Λίβερπουλ θα παίξει με τη Σάλτσμπουργκ, η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της Ligue 1, Λιλ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει με τη Βιγιαρεάλ, τη νικήτρια του Europa League, η Μπενφίκα θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης την Μπάγερν, ενώ θα αναμετρηθούν επίσης Ιντερ-Αγιαξ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γιουβέντους.

Οι εν λόγω «γκάφες» οδήγησαν έπειτα από πιέσεις των εμπλεκόμενων συλλόγων (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης κυρίως) σε επανάληψη της διαδικασίας, σήμερα στις 16:00, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κάνει λόγο για «τεχνικό πρόβλημα» για να καλύψει το κάζο στη διαδικασία της κλήρωσης των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.