Μάντσεστερ Σίτι: Τρόμος στον αέρα στην επιστροφή της αποστολής από Λισαβόνα - Προσγείωση στο Λίβερπουλ

Σε μια τρομακτική εμπειρία εξελίχθηκε η επιστροφή της αποστολής της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λισαβόνα, μετά την «πεντάρα» επί της Σπόρτινγκ για τους «16» του Champions League.



Οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν το αεροπλάνο της ομάδας να προσγειωθεί εκτάκτως στο Λίβερπουλ! Οι πιλότοι του αεροπλάνου προσπάθησαν τρεις φορές να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Ετσι, παραλίγο η τεράστια χαρά από την... πρόωρη πρόκριση να χαλάσει για τους «πολίτες», αφού οι ισχυροί άνεμοι τους έβαλαν σε περιπέτειες, αλλά τέλος καλό όλα καλά!

Το βράδυ της Τρίτης (15/2) η Σίτι έκανε περίπατο στο Λισαβόνα κερδίζοντας τη Σπόρτινγκ με 5-0 για το Champions League. Την είδηση για την προβληματική επιστροφή της ομάδας επιβεβαίωσε με tweet η Μάντσεστερ Σίτι:

«Επιβεβαιώνουμε πως το αεροπλάνο που μετέφερε την πρώτη ομάδα από την Λισαβόνα στο Μάντσεστερ, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ, εξαιτίας δυνατών ανέμων που έφεραν δυσκολίες κατά την πτήση».

