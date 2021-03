Συνάντηση Δένδια – Μπλίνκεν στο περιθώριο της Συνάντησης ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Μια σύντομη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, είχε ο Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, αμέσως μετά τη συνάντησή τους έβγαλαν «οικογενειακή φωτογραφία» με αποστάσεις λόγω του κορονοϊού.



Με τους ομολόγους μου στην «οικογενειακή» φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες - Family photo with my counterparts at #NATO Foreign Ministers Meeting in #Βrussels. pic.twitter.com/nXzczdi1mp