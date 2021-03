Ψάχνουν τη φόρμουλα της χαλάρωσης μέτρων - Η εισήγηση και το σενάριο για «σπαστό» άνοιγμα

Σήμα για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, με τις αποφάσεις εντός εβδομάδας, δίνουν το ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς οι εικόνες με τον καλό καιρό του Σαββατοκύριακου έστειλαν με σαφήνεια το μήνυμα ότι το lockdown τηρείται πλέον υποτυπωδώς, ενώ οι πολίτες χρειάζονται διεξόδους. Μάλιστα, όπως μεταφέρει καλά πληροφορημένη πηγή, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εν πλήρει γνώσει ότι το μίγμα των μέτρων πρέπει να αλλάξει, προκειμένου να συνεχίσει να έχει κάποια αποτελεσματικότητα.

Εξ ου και η συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων που θα λάβει χώρα στα μέσα της εβδομάδας είναι σημαντική, προκειμένου να δοθεί ένα σήμα χαλάρωσης κάποιων περιορισμών, πάντα με προσοχή. Άλλωστε, τα επιδημιολογικά επίπεδα και η κατάσταση στο σύστημα Υγείας δεν επιτρέπει ένα γενναίο άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων αμέσως. Το ότι η μέρα μεγαλώνει και οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, όμως, είναι μια ευκαιρία οι πολίτες να βγουν περισσότερο προς τα έξω, σε μια προσπάθεια να τηρήσουν περισσότερο άλλα μέτρα προστασίας.

Όπως το έθεσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, μιλώντας χθες στο reader.gr, πρόκειται για μια «νέα συμφωνία» με τους πολίτες, η οποία θα ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται εντός Απριλίου. Βασικό όπλο στη φαρέτρα θα είναι τα self tests, για τα οποία ο διαγωνισμός έληξε το Σαββατοκύριακο, με 30 εταιρίες να υποβάλλουν σχετικές προσφορές, και θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτές τις μέρες, προκειμένου να μπουν στη μάχη από την ερχόμενη εβδομάδα.

Το ερώτημα, βεβαίως, είναι τι και πώς μπορεί να ανοίξει. Αν κάτι θεωρείται βέβαιο είναι η κατάργηση της απαγόρευσης της μετακίνησης από δήμο σε δήμο, ένα μέτρο που λειτούργησε ελάχιστα, ενώ πλέον καταστρατηγείται de facto ελέω του καλού καιρού. Επίσης, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι και το λιανεμπόριο, έστω με click away και με click in shop σε πρώτη φάση, από τις 5 Απριλίου. Επίσης, στο τραπέζι είναι να ανοίξουν και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, με το σχέδιο που παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως την προηγούμενη Παρασκευή στην Επιτροπή, με όπλο τα εβδομαδιαία υποχρεωτικά self test; Βεβαίως, υπάρχουν γιατροί στην Επιτροπή που θεωρούν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν πολλές δραστηριότητες παράλληλα, υπό αυτό το πρίσμα δεν πρέπει να αποκλειστεί ένα «άπλωμα» του ανοίγματος και στις 12 Απριλίου, όταν σίγουρα θα έχουν έρθει και πολύ περισσότερα self tests.

Σε κάθε περίπτωση, με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο, όπου το θέμα που δεσπόζει είναι η ελληνική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία θα «κλειδώσει». Κατά πάσα πιθανότητα, την πρόταση θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες το πρωί της Τετάρτης σε συνέντευξη Τύπου, ενώ τις επόμενες μέρες το κείμενο θα πάει και στη Βουλή, ενώ θα πρέπει να έχει κατατεθεί στις Βρυξέλλες ως το τέλος Απριλίου, με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται στις αρχές του καλοκαιριού.