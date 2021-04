Θεοχάρης: Μετά τους ευάλωτους ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον τουρισμό

Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε σήμερα ότι απόφαση της κυβέρνησης είναι ο εμβολιασμός των εργαζόμενων στα τουριστικά επαγγέλματα να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ακριβής χρόνος έναρξης θα εξαρτηθεί από τη ροή εισαγωγής εμβολίων στη χώρα.

«Ο εμβολιασμός των εργαζόμενων του τουρισμού είναι αποφασισμένος. Θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των πιο ευάλωτων. Ο προγραμματισμός της ομάδας που σχεδιάζει τα εμβόλια μας το έχει λάβει υπόψη. Από την πρώτη ημέρα της ολοκλήρωσης των πιο ευάλωτων θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση έχουμε προβλέψει συχνότατα τεστ σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά ο εμβολιασμός θα είναι μια διαδικασία 3 εβδομάδων», σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμού, απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση του Κινήματος Αλλαγής.

Κεντρικό μήνυμα ότι όλη η Ελλάδα είναι ασφαλής

Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης, υπογράμμισε ότι κεντρικό μήνυμα για την προώθηση του τουρισμού είναι πως «όλη η χώρα είναι ασφαλής», καλώντας άπαντες και δη τους δημάρχους να μην πέφτουν στην παγίδα του ισχυρισμού περί «covid free και non covid free» νησιών, καθώς όπως είπε δεν είναι μία μακροπρόθεσμη τουριστική στρατηγική.

Ο υπουργός Τουρισμού απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις του ΚΙΝΑΛ περί έλλειψης σχεδίου για το άνοιγμα του τουρισμού, τονίζοντας πως το σχέδιο όχι μόνο υπάρχει αλλά υλοποιείται ήδη, ώστε να είναι όλα έτοιμα στις 14 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον ίδιο το σημερινό πρώτο βήμα για το πράσινο φως εισόδου στη χώρα μας αεροπορικώς από ΗΠΑ χωρίς ο επισκέπτης να μπει σε καραντίνα, θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα νέο βήμα ανοίγματος στον θαλάσσιο τουρισμό με έμφαση στο yachting, ενώ μέχρι τις 14 Μαϊου θα συνεχίσουν κι άλλα μικρά ανοίγματα, ώστε στις 14 Μαΐου να ανοίξει η χώρα με την Ε.Ε. και άλλες 15 τρίτες χώρες, τις πλέον σημαντικές, όπου θα προβλέπεται είσοδος με αρνητικό τεστ, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση ανάρρωσης.

Ο υπουργός Τουρισμού υποστήριξε ότι τα σημάδια είναι ήδη θετικά και καταδεικνύουν ενίσχυση του brand name της χώρα μας, προαναγγέλλοντας νέο μπαράζ ταξιδιών του ίδιου σε παραδοσιακές χώρες αλλά και τη Μέση Ανατολή, ώστε όπως τόνισε: «να δώσουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η χώρα έχει σχέδιο, υλοποιείται πια και είναι έτοιμη με ασφάλεια να υποδεχτεί τους τουρίστες και να δώσει λύση στους ανθρώπους τους τουρισμού. Να σταθεί ο τουρισμός στα πόδια του μόνος του και όχι με επιδόματα».

Περιγράφοντας τους στόχους της κυβέρνησης και του Υπουργείου για τη φετινή τουριστική σεζόν, ο Χάρης Θεοχάρης, κατέληξε επισημαίνοντας πως ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των ανθρώπων παγκοσμίως να ξεφύγουν από τον παρατεταμένο εγκλεισμό, η Ελλάδα επιχειρεί να ικανοποιήσει τα «θέλω» του παγκόσμιου τουρίστα για την επιστροφή σε μία κανονικότητα και ισορροπία. «Γι’ αυτό φέτος “All you want is Greece”. Γιατί η χώρα μας απέδειξε ότι σέβεται και τους πολίτες της και τους τουρίστες».