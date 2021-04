Εμβολιάστηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Eμβολιάστηκε σήμερα Μ. Τρίτη (27/4) κατά του κορονοϊού ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με τους συναδέλφους του της ίδιας ηλικιακής ομάδας όπως ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους.

«Χαίρομαι που εμβολιάστηκα με τους συναδέλφους της ηλικιακής ομάδας μου σήμερα» σημείωσε ο κ. Σχοινάς και προσέθεσε: «Πιστεύουμε στην ασφάλεια όλων των εγκεκριμένων από τον EMA εμβολίων, γι 'αυτό κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν αυτά τα σωτήρια εμβόλια».

Happy to have been vaccinated with my age group colleagues today.



We believe in the safety of all EMA-approved vaccines, which is why we are doing everything in our power to make sure companies live up to their commitments so that more people can receive these life-saving jabs. pic.twitter.com/RUpsaNTUw4