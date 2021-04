Ισραήλ: Συλλυπητήρια από Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκη για την πολύνεκρη τραγωδία

Η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για την πολύνεκρη τραγωδία στο Ισραήλ με τους (τουλάχιστον) 44 νεκρούς και του πάνω από 100 τραυματίες στο Όρος Μερόν, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής.

Λυπημένη και σοκαρισμένη από την είδηση του τρομερού δυστυχήματος δηλώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μέσω Twitter, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ρουεβέν Ριβλίν, τις οικογένειες των θυμάτων και τον ισραηλινό λαό για την απώλεια αθώων ζωών.

Saddened and shocked by the news of the terrible accident at Mount Meron, I wish to express to @PresidentRuvi , the families of the victims and the people of Israel my deepest condolences for the loss of innocent lives.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία. «Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο#MountMeron. Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron.



We wish you courage and strength during these trying times.