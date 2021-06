Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αγάλματος του Μαχάτμα Γκάντι στο κέντρο της Αθήνας, με μία λαμπερή εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρόν, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. Ο ανδριάντας του βρίσκεται πολύ κοντά στην πρεσβεία της πατρίδας του, της Ινδίας, στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του. Αλλά θα είναι κοντά και στους χιλιάδες Έλληνες που διέρχονται κάθε μέρα από το σημείο αυτό.

Διαβάστε ακόμη: Μητσοτάκης - Ινδός ΥΠΕΞ: Νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας - Ινδίας με το βλέμμα σε Διεθνές Δίκαιο και ΟΗΕ

«Αυτή η “Μεγάλη Ψυχή”, όπως είναι η σημασία της προσωνυμίας "Μαχάτμα" στα σανσκριτικά, δεν είναι μόνο ο πατέρας του Ινδικού Έθνους. Είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες, και όχι μόνο, του 20ου αιώνα. Μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι γενιές των ανθρώπων που έρχονται έχουν να διδαχθούν πολλά από το έργο του, από την πορεία του, από τη ζωή του. Θα μπορούσε κανείς να ομιλεί ώρες για την μνήμη του και για το τι προσέφερε στην κοινωνία των ανθρώπων. Όμως, νομίζω ότι τα πολλά λόγια δεν θα προσέθεταν. Θα ήθελα να πω απλώς την άποψή μας ότι τόσο η χώρα μας, η Ελλάδα, όσο και η Ινδία, τιμούν τη μνήμη του με τον πιο σωστό τρόπο: προωθώντας και εργαζόμενες διαχρονικά για την παγκόσμια ειρήνη, για την σταθερότητα, για την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων, για την έλλειψη της βίας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας ανέφερε, «εξοχότατε κ. υπουργέ των Εξωτερικών της Ινδίας, πρόεδρε κ. Παπανδρέου, κ. δήμαρχε, Εξοχότατοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να συμμετέχω, σήμερα, στην ξεχωριστή αυτή τελετή για τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Μαχάτμα Γκάντι, στο κέντρο της ιστορικής πόλεως των Αθηνών. Η τελετή συμπίπτει με την επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας και φίλου, τολμώ να πω, της Ελλάδας Δόκτωρα Jaishankar. Μια επίσκεψη που γίνεται μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Χθες και σήμερα, είχαμε μια σειρά ιδιαιτέρως εποικοδομητικών συναντήσεων που κάλυψαν όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Είμαι βέβαιος ότι ο Μαχάτμα Γκάντι δεν θα αισθανθεί άσχημα στη θέση αυτή, στο κέντρο της πόλεως των Αθηνών. Δεν θα αισθανθεί καμία “μοναξιά”».

Α statue of Mahatma Gandhi was unveiled tdy in #Athens to act as a strong symbol of 🇬🇷&🇮🇳 friendship and shared values.

FM @NikosDendias attended the unveiling ceremony & reaffirmed #Greece's commitment to promoting peace & stability around the world pic.twitter.com/DpXQfqnXl1