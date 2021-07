Δεν «ιδρώνει το αυτί» του Ερντογάν παρά τη διεθνή κατακραυγή. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και νέα επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «δεν θα νομιμοποιηθούν τα πεπραγμένα της Τουρκίας στην Κύπρο».

«Η τουρκική πλευρά είναι η μόνη που αγωνίζεται για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί και την περιοχή. Ο Νότος δεν έχει μια τέτοια έγνοια. Δυστυχώς, ούτε η Ελλάδα, ως χώρα εγγυήτρια, έχει τέτοιες έγνοιες», ανέφερε ο Ερντογάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τα Κατεχόμενα όπου παρευρέθη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πριν από 47 χρόνια,

Και συνεχίζει: «Όταν κοιτάζουμε κι άλλες χώρες, ειδικά τις ΗΠΑ, επίσης δεν έχουν τέτοια έγνοια. Σήμερα, ορίστε άκουσαν την ομιλία μας, και συγκάλεσαν αμέσως σύσκεψη -υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη- με όλους τους εχθρούς της Τουρκίας. Ανεξάρτητα του τι θα κάνουν, εμείς θα σταθούμε όρθιοι απέναντί τους».

Τι είπε για την συνάντηση με τον Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες

«Ξέρετε, είχαμε μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Στη συνάντησή μας με τον Μητσοτάκη, του είπα: "Από τώρα και στο εξής, δεν έχει νόημα να βάζουμε τρίτες και τέταρτες χώρες ανάμεσά μας. Υπάρχει η Ελλάδα και η Τουρκία. Έχεις έναν σύμβουλο, έχω έναν σύμβουλο. Ας ενεργοποιήσουμε τους συμβούλους μας, ας τους αφήσουμε να μιλήσουν μεταξύ τους, να μας φέρουν κάποιο αποτέλεσμα και στη συνέχεια ας συναντηθούμε (οι δύο ηγέτες) και να το κλείσουμε το θέμα. Συμφωνούμε;" "Συμφωνούμε" "Σύμφωνοι;" "Σύμφωνοι".

Δεν έχει περάσει ακόμη ένας μήνας από τη συνάντησή μας και μετά σηκώθηκες αμέσως και συγκέντρωσες όλους τους εχθρούς της Τουρκίας στην Αμερική μαζί σου! Υποτίθεται πήγε μαζί τους για να μας προκαλέσει! Κι από την άλλη δίνει μηνύματα ότι «φέτος θα είναι ήρεμα τα πράγματα». Είναι ο εγγυητής του νότου. Είμαστε ο εγγυητής του βορρά. Δεν είναι σαφές ποιανού εγγυητής είναι η Αγγλία. Δεδομένης της κατάστασης, πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και ευαίσθητοι. Εδώ βλέπετε τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να δώσουν θετική απάντηση στην προσφορά μας να καθίσουμε μαζί και οργανώσουμε μία διάσκεψη. Όλο ξεφεύγουν. Αυτό είναι το ταμπλό που έχει διαμορφωθεί».

Η πρώτη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το δικό του, αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία, απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μέσω του «Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence» και της παρέμβασής του σε αυτό, απάντησε στο σόου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός σε έντονο ύφος, τη στιγμή που ο Τούρκος Πρόεδρος αρέσκεται σε σόου στα κατεχόμενα, ξεκαθάρισε ότι οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας «εναλλακτικές» ιδέες δε θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε.

Σχολιάζοντας, δε, τις κινήσεις του κ. Ερντογάν συμπλήρωσε ότι ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά, ανήμερα της επετείου των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμα απόδειξη - σε περίπτωση που χρειαζόταν - της απολύτως απαράδεκτης θέσης της Άγκυρας.

Παρά τις σοβαρές προκλήσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ενωμένες και προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη γειτονιά μας. «Ενωμένες στην αξίωση για τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ενωμένες στη διαρκή προσπάθεια για την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης με σημαντικούς εταίρους, στην περιοχή και πέρα από αυτή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.