Τουλάχιστον 13 είναι οι νεκροί από τις δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως αναφέρει ο Guardian. Οι Ταλιμπάν σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 11. Εικόνες και βίντεο δείχνουν τις στιγμές πανικού μετά τις εκρήξεις και πολλούς ανθρώπους τραυματισμένους να μεταφέρονται στα χέρια ή με πρόχειρα φορεία από το σημείο. Στο αεροδρόμιο επικρατούσε φρενίτιδα για να φύγουν ξένοι υπήκοοι από το Αφγανιστάν και να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Την έκρηξη επιβεβαίωσε άμεσα το Πεντάγωνο αλλά και ένας βρετανός βουλευτής.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας, ενώ οι ΗΠΑ «βλέπουν» χτύπημα από το Ισλαμικό Κράτος. Συγκεκριμένα, το Politico υποστηρίζει ότι βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για τις εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Guardian επικαλείται εκπρόσωπο του Πενταγώνου που επιβεβαιώνει την έκρηξη και αναφέρει ότι θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Πυρά και κατά ιταλικού αεροσκάφους

Νωρίτερα σήμερα, πυροβολισμούς δέχτηκε ένα αεροπλάνο που έφευγε από την Καμπούλ του Αφγανιστάν με 100 Αφγανούς πολίτες. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές από την Ιταλία, τις οποίες επικαλείται ο Guardian, το αεροπλάνο δεν υπέστη βλάβες. Στο αεροπλάνο επέβαινε και ένας Ιταλός δημοσιογράφος που είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο SKY 24 TG ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν ελάχιστα λεπτά αφότου η πτήση απογειώθηκε.

Προειδοποίηση για τρομοκρατικό χτύπημα

«Πάρα πολύ αξιόπιστες» πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ένοπλοι σχεδιάζουν επίθεση με στόχο τους συγκεντρωμένους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, επικαλέστηκε ο βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι. Μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης, 25 Αυγούστου, το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας συμβούλευσε τους πολίτες να μην μεταβαίνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι του Αφγανιστάν, όπου χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για να επιβιβαστούν σε μια πτήση που θα τους μεταφέρει εκτός της χώρας ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Αυγούστου για την ολοκληρωτική αποχώρηση των αμερικανικών και συμμαχικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Ο Χίπι επιβεβαίωσε ότι οι πληροφορίες για πιθανή επίθεση αυτοκτονίας από μέλη του Ισλαμικού Κράτους έχουν γίνει «πολύ πιο αξιόπιστες». «Υπάρχει τώρα πολύ, πάρα πολύ αξιόπιστη πληροφόρηση για επικείμενη επίθεση και γι' αυτό άλλαξε χθες το βράδυ η σύσταση του Φόρεϊν Όφις, ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έρχονται στο Αεροδρόμιο της Καμπούλ, θα πρέπει να μεταβούν σε ένα ασφαλές μέρος και να αναμένουν περισσότερες οδηγίες», δήλωσε ο υπουργός στο ραδιόφωνο του BBC. «Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση ανάμεσα σε πολλούς που περιμένουν στη σειρά να διακινδυνεύσουν, αλλά η πληροφορία γι' αυτή την απειλή είναι πράγματι πολύ αξιόπιστη. Πραγματικά επίκειται», είπε.