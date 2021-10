Σκληρό μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από το Ομάν όπου βρίσκεται στο πλαίσιο διπλωματικών επαφών. Εκανε λόγο για ακατανόητη στάση και κατηγορεί την Τουρκία για συνεχείς προκλήσεις, σε αντίθεση με την Ελλάδα που συνεχίζει να έχει σημαία και κανόνα συμπεριφοράς το Διεθνές Δίκαιο. «Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά τουλάχιστον στο πλαίσιο των αρχών, της καλής γειτονίας, της συνεννόησης μεταξύ των κρατών. Η Ελλάδα πορεύεται πάντα με σημαία και κανόνα συμπεριφοράς το Διεθνές Δίκαιο. Και το ίδιο κάνει η Κύπρος και η Αίγυπτος. Και πέραν αυτών, η συμφωνία της Ελλάδος με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ είναι συμφωνίες ωφέλιμες και για το ΝΑΤΟ και για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας.

Οι τουρκικές αντιδράσεις εξηγούνται μόνο αν η Τουρκία προσλαμβάνει τον εαυτό της ως επιτιθέμενο κράτος. Υπό οποιαδήποτε άλλη έννοια, είναι παντελώς ακατανόητες. Οι συμφωνίες και οι κατανοήσεις της Ελλάδας δεν στρέφονται κατά κάποιου άλλου κράτους και βεβαίως δεν στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι καλοδεχούμενη να αποτελέσει μέρος αυτών των κατανοήσεων, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα αντιληφθεί ότι ο κανόνας είναι το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θα παραιτηθεί από το Casus Belli εναντίον της Ελλάδας και θα συνυπογράψει τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας».

Ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ανάπτυξη των οικονομικών δεσμών Ελλάδας - Ομάν, η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η συνεργασία εντός διεθνών oργανισμών, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

We share many things in common, such as our commitment to upholding International Law, peace, stability, prosperity. @FMofOman pic.twitter.com/zXzQlT4r3X