Η πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Τζο Μπάιντεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Ρώμη. Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν θα δώσει το «παρών» στη Γλάσκώβη. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι διαμαρτυρήθηκε σε Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν για την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη.

«Αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας και ειδικά να συνεχίσουμε τις οικονομικές σχέσεις πιο εντατικά. Διαπραγματευτήκαμε την προμήθεια F-16. Δεν είδα αρνητική προσέγγιση ούτε σε αυτό το ζήτημα» είπε σε δημοσιογράφους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, επιστρέφοντας από τη Σύνοδο.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσινγκτον, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστώσει αρνητική στάση. Στόχος είναι η προμήθεια νέων F-16 και ο εκσυγχρονισμός των μαχητικών που ήδη βρίσκονται στον στόλο. Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην παραστεί στην ιδιαίτερα σημαντική σύνοδο COP26 για το κλίμα στη Γλασκώβη, γιατί, όπως υποστήριξε, η Βρετανία δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της Άγκυρας για την ασφάλειά του και δεν του παρείχε ασφάλεια με αυτή που προσφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Όταν οι απαιτήσεις μας δεν ικανοποιήθηκαν, αποφασίσαμε να μην πάμε στη Γλασκώβη» είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους. Ωστόσο συμπλήρωσε ότι πέραν του ζητήματος της ασφάλειας, υπήρχαν αιτήματα και για την εικόνα της χώρας του. Ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι διαμαρτυρήθηκε στους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας ότι η εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη, κοντά στα τουρκικά σύνορα «αναστατώνει σοβαρά» την Άγκυρα.

