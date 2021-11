Ingeborg Beugel: Η Ολλανδή δημοσιογράφος «απαντά» στον Μητσοτάκη για το αν έχει πάει στη Σάμο

Με μία ανάρτησή της στα social media η Ολλανδή δημοσιογράφος Ingeborg Beugel απαντά επί της ουσίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το αν έχει επισκεφθεί ή όχι τη Σάμο. Η Ινγκεμποργκ Μπέουχελ επισήμανε στον Έλληνα πρωθυπουργό πως έχει επισκεφθεί το camp στο νησί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην πείθεται πως έχει πάει.

Λίγες ώρες αργότερα από την απάντηση που της έδωσε σε αυστηρό ύφος ο κ. Μητσοτάκης για τις αιχμές που άφησε, η Ολλανδή δημοσιογράφος ανέβασε στον λογαριασμό της στο twitter ένα παλιότερο ρεπορτάζ της ένα οδοιπορικό στο camp που συνοδευόταν και από φωτογραφίες για λογαριασμό του groene.nl.

«Και ήμουν η πρώτη δημοσιογράφος μαζί με την Ολλανδή ευρωβουλευτή, Tineke Strik που είχα επισκεφτεί το φρικτό camp στην Σάμο, με φωτογράφο που τράβηξε τις πρώτες φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

And I was the very first journalist with Dutch MEP @Tineke_Strik to visit the horrible New Camp Zervou on Samos :) Haha, in May 2021, with a photographer who took first pics ever: https://t.co/chp4o6BnVr Google Translate. This weird Denying&Lying&Attacking: Narc Abuse ... https://t.co/NgcZSvXWWW