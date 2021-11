Συνεδριάζει στις 11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο - Η ατζέντα

Επίσης το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Climate Change: An Existential Crisis» που διοργανώνει το The Harvard Business School Club of Greece (HBS Club)