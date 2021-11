Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στις ηλικίες άνω των 60 ετών, ο οποίος αν δεν τηρηθεί θα επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ μηνιαίως για όσους αρνούνται να εμβολιαστούν. Οι συμπολίτες μας άνω των 60 χρόνων έχουν περιθώριο να κλείσουν ραντεβού πρώτης δόσης εμβολίου έως και τις 15 Ιανουαρίου 2022 κι από τις 16 του πρώτου μήνα του νέου έτους, η ΑΑΔΕ θα διασταυρώνει τα στοιχεία τους και θα τους επιβάλλει το πρόστιμο, το οποίο θα καταβάλλεται στην εφορία και θα πηγαίνει σε ένα ταμείο υπέρ των δομών υγείας.

Η κυβέρνηση, βλέποντας τους ημερήσιους θανάτους να παραμένουν σε υψηλά μεγέθη, τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ να πληθαίνουν και την μετάλλαξη Ομικρον να επελαύνει αποφάσισε κι ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων να επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό και πρόστιμο στους άνω των 60 που αρνούνται να συμμορφωθούν και να «βάλουν πλάτη» στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία.

Οι αριθμοί που δεν άφησαν περιθώρια στον Μητσοτάκη

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν επίσης τα νούμερα της πανδημίας. Οι «ψυχροί» μεν, αληθινοί δε αριθμοί που μαρτυρούν την αδιάψευστη εικόνα του κορονοϊού. Η πρωτοπόρα Πορτογαλία, σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των 60+ πολιτών της σε ποσοστό 99,5% καταγράφει 80 κατειλημμένες κλίνες ΜΕΘ και 13 ημερήσιους θανάτους. Η Δανία, που ακολουθεί σε ποσοστό 99,1% αντίστοιχα, μετρά 47 διασωληνωμένους και 10 νεκρούς σε ημερήσια βάση. Αντίστοιχα, η Σουηδία έχει εμβολιάσει το 93,1% των 60+, 32 ασθενείς βρίσκονται στις ΜΕΘ και 5 χάνουν τη μάχη για τη ζωή.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα μετρά 92 ημερήσιους θανάτους και οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι 657. Οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας στην ηλικιακή ομάδα των 60 κι άνω είναι στο 83%...

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Εμβόλιο 60+ - 99,5% Εμβόλιο 60+ - 99,5% Εμβολιο 60+ - 99,5% Εμβόλιο 60+ - 99,5% ΜΕΘ 80 ΜΕΘ 47 ΜΕΘ 32 ΜΕΘ 657 Θάνατοι 13 Θάνατοι 10 Θάνατοι 5 Θάνατοι 92

Self test για όλους ενόψει Χριστουγέννων

«Ταυτόχρονα, ενόψει των γιορτών, η πολιτεία προχωρά σε ένα συμπληρωματικό μέτρο. Από 6/12 ως 12/12 θα διαθέσει δωρεάν ένα self test σε κάθε ενήλικο, εμβολιασμένο και μη, προκειμένου να εντοπιστούν ασυμπτωματικοί. Η ίδια άσκηση από 3 ως 7 Ιανουαρίου, για να δούμε την πορεία της πανδημίας κατά τη διάρκεια των εορτών Έχουμε εξασφαλίσει και 20 εκατομμύρια self test για τα σχολεία μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του reader.gr για την διάθεση self test στο σύνολο του πληθυσμού.