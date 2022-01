Σε καραντίνα η Φον Ντερ Λάιεν - Θετικός στον κορονοϊό ο οδηγός της

Στις Βρυξέλλες επιστρέφει η πρόεδρος της Κομισιόν από το Στρασβούργο όπου βρισκόταν καθώς ο οδηγός της βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο twitter. Ειδικότερα, η κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε: «Ο οδηγός μου βρέθηκε θετικός στην COVID-19. Επομένως, πρέπει δυστυχώς να ακυρώσω τη συμμετοχή μου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιστρέφω στις Βρυξέλλες».

My driver has tested positive for #COVID19.



Regretfully, I must therefore cancel my participation to the @Europarl_EN plenary.



I am returning to Brussels.