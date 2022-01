«Ο μπαμπάς μου έφερε τα Rafale. Ο μπαμπάς μου είναι εκεί». Αυτές ήταν ίσως οι πιο συγκινητικές στιγμές στην τελετή υποδοχής των έξι Rafale στην 114 πτέρυγα μάχης στην Τανάγρα. Μακριά από τις όποιες ανακοινώσεις, ανεξάρτητα από τη σημασία που έχουν τα έξι Rafale για την Πολεμική μας Αεροπορία, αυτές οι φωνές των μικρών παιδιών κάνουν τη διαφορά γιατί είναι οι πιο ανθρώπινες.

Στις αναρτήσεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι, Κώστας Σαρικάς και Λιάνα Σπυροπούλου ακούγονται τα παιδιά που βρίσκονται στην Τανάγρα να λένε ενθουσιασμένα: «Ο μπαμπάς μου έφερε τα Rafale». Κάποιο παιδί, πιο νέο σε ηλικία, δηλώνει κουρασμένο από την αναμονή. Η κορούλα ενός πιλότου όταν είδε τα Rafale να προσεγγίζουν τη βάση της Τανάγρας φώναξε: «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί!».

Η μικρούλα περίμενε για πάνω από μια ώρα για να του δώσει μια ανθοδέσμη και αυτή η αναμονή άξιζε, καθώς οι περισσότερες οικογένειες των πιλότων είχαν να τους δουν από έξι έως οκτώ μήνες αφού ήταν στην Γαλλία για εκπαίδευση.

“My daddy is there” she screamed when the fighter gets approached Tanagra Airport #Greece

She waited more than one hour to give him the flowers.

The families of these pilots are above any political dispute over the 6 #Rafale pic.twitter.com/nIGkWUMMYi