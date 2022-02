Μαξιμιλιανός: Διπλωματικό unfair των διερευνητικών και κοσμοσυρροή στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α Θεσσαλονίκης

Μπορεί να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί αλλά ο επόμενος, 64ος γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ Αθήνας κι Άγκυρας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα – εικάζω ότι η επιλογή του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία ως χώρου πραγματοποίησης των συνομιλιών δεν πρόκειται να αλλάξει. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η τακτική του τουρκικού υπουργείου αναφορικά με την ανακοίνωση των ημερομηνιών. Εξηγούμαι: Κατά πάγια πρακτική τα δυο υπουργεία ανακοινώνουν ταυτόχρονα την διενέργεια των επαφών, που πρέπει να σημειώσω πως η Αθήνα αποκαλεί εδώ και 20 χρόνια «διερευνητικές» και η Άγκυρα εδώ κι ένα χρόνο «συμβουλευτικές». Μαθαίνω λοιπόν ότι ο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας δεν είναι ο καλύτερος το τελευταίο διάστημα και πάντως όχι με ευθύνη της ελληνικής πλευράς – που οφείλω να ομολογήσω είναι σφίγγα σε τέτοια ζητήματα.

Η ημερομηνία λοιπόν διέρρευσε εκ νέου στην Χουριέτ πριν την κοινή ανακοίνωση, προκαλώντας εκνευρισμό στη Βασιλίσσης Σοφίας που διαπιστώνει δυσκολίες ακόμη και στα βασικά με την απέναντι πλευρά. Όπως πάντως μου είπε υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή, «δεν θα τραβήξουμε εμείς την πρίζα» στις ούτως ή άλλως ηλεκτρισμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αισιοδοξία πάντως για το αποτέλεσμα του νέου γύρου των επαφών δεν υπάρχει από καμία πλευρά – καλύτερα όμως να κρατάς έναν δίαυλο επαφής ανοικτό που μπορεί να αποβεί χρήσιμος σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή έντασης στο μέλλον. Το απεύχομαι, αλλά όπως λένε και οι αγγλοσάξονες, better safe than sorry. Θυμίζω πως κεντρικό ρόλο στις διερευνητικές παίζει ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεντάτ Ονάλ, ενώ της ελληνικής πλευράς ηγείται ο πρέσβης, Παύλος Αποστολίδης, εδώ και μια δεκαετία.

Το τουρκικό come-back στην περιοχή μας

Αναφέρθηκα στον Σεντάτ Ονάλ και δεν πρέπει να παραλείψω πως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, έχει αναλάβει μαζί με τον στενότερο συνεργάτη του Ερντογάν, τον Ιμπραχίμ Καλίν, να χτίσει γέφυρες με το Ισραήλ. Σήμερα οι δυο άνθρωποι του Τούρκου προέδρου θα επισκεφτούν ισραηλινά και παλαιστινιακά εδάφη και θα κλείσουν τις λεπτομέρειες της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου, Ισαάκ Χέρτζοκ, στην Τουρκία, στις 9 και 10 Μαρτίου Μαρτίου. Θυμίζω ότι πριν την Τουρκία, ο Ισραηλινός πρόεδρος θα έρθει στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ οι άνθρωποί μου στην ισραηλινή πρεσβεία μου εξηγούν πως δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε από μια επαναπροσέγγιση Άγκυρας – Τελ Αβίβ. Εγώ το κρατάω, σημειώνοντας πάντως πως η Άγκυρα επιχειρεί φιλόδοξο come back στην περιοχή, βελτιώνοντας τις σχέσεις με Εμιράτα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία αλλά όχι με Ελλάδα και Κύπρο.

Συνωστισμός υποψηφιοτήτων στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης

Κάποιοι φίλοι με ρώτησαν για το εάν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα καλοέβλεπε τη μετακίνησή του στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Α΄Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές, όταν αυτές τελικά πραγματοποιηθούν. Εγώ είπα να μεταφέρω το ερώτημα στον ίδιο, που μου απάντησε κατηγορηματικά πως ουδέποτε το σκέφτηκε, το θέλησε ή το συζήτησε. Επειτα από αυτή την απάντηση δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω για τις προθέσεις του, παρά να του ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο του και κυρίως καλά ξεμπερδέματα με τα όσα προκάλεσε η σκουρλετικής εμπνεύσεως απλή αναλογική στους δήμους. Σε ό,τι αφορά το γαλάζιο ψηφοδέλτιο πάντως, το μόνο βέβαιο είναι πως θα ενισχυθεί με την παρουσία της Μαρίας Σπυράκη που έχει ήδη πληθύνει τις εμφανίσεις της στην πόλη, που θα χτυπηθεί με τους «παλιούς» Γκιουλέκα, Καλαφάτη και Ράπτη για μια θέση στην πρώτη τριάδα. Μαθαίνω όμως με ισχυρές πιθανότητες παίζουν για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, o πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και της Εθνικής Ελλάδας, Άγγελος Χαριστέας, ο πρώην γαλάζιος γραμματέας, Ανδρέας Παπαμιμίκος, η Βούλα Πατουλίδου (που θυμίζω πως είχε κατέβει σε διάφορες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ) αλλά και ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου. Με τόσους πολλούς υποψηφίους, προβλέπω πλειοδοσία υποσχέσεων στην πόλη που ακόμη περιμένει να δει το ΜΕΤΡΟ επιτέλους να λειτουργεί.

Δυο ενδιαφέροντα βιβλία

Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκει το χρόνο ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, αλλά περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσω τα «50 ερωτήματα και απαντήσεις για τη Μικρασιατική Καταστροφή» που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο κ. Συρίγος μαζί με τον καθηγητή Ευάνθη Χατζηβασιλείου φωτίζουν μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους του ελληνισμού, που αποτέλεσε βέβαια την αρχή την εθνικής ολοκλήρωσης, με την ενσωμάτωση των προσφυγικών πληθυσμών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τον καταστροφικό πόλεμο που προηγήθηκε. Το έτερο ενδιαφέρον βιβλίο της εβδομάδας έγραψε ο πρώην υπουργός Ανδρέας Ανδριανόπουλος, έχει τίτλο «Ισλάμ, Τουρκία και Μετανάστευση» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Ξεφύλλισα ήδη κάποια κεφάλαιά του και σας διαβεβαιώ πως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον!