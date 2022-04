HALC: Η ελληνική Dream Team μετά τα F-35 θέλει να κόψει και τα F-16 στον Ερντογάν - Πώς βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά

Αποτελεί το μεγάλο πονοκέφαλο για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς πέτυχε αυτό, που πριν από 4 χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο. Να αποβληθεί οριστικά η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ενώ σήμερα μέσω της δυναμικής καμπάνιας, «No Jets For Turkey», θέτει ως στόχο να μπλοκάρει στο Κογκρέσο και την προμήθεια των 40 υπερσύγχρονων F-16, που επιθυμεί διακαώς η Αγκυρα για να εξασφαλίσει αεροπορική ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έναντι της χώρας μας.

Η ομογενειακή οργάνωση HALC βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους τουρκικούς σχεδιασμούς ξεμπροστιάζοντας την πολιτική Ερντογάν εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου ενώπιον των σημαντικών κέντρων αποφάσεων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Οι νεαροί ομογενείς, που απαρτίζουν το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας με πολύ καλά μελετημένες κινήσεις δυσκολεύουν το έργο των Τούρκων αξιωματούχων στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις σοβαρές ενστάσεις, που δεν έχουν πάψει να διατυπώνονται στους κόλπους της νομοθετικής εξουσίας στην Ουάσιγκτον, για την ασύμβατη με την κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 στρατιωτική ενίσχυση της γείτονα με όπλα στρατηγικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομογενειακή οργάνωση, η οποία ηγείται του συνασπισμού για την αποτροπή της πώλησης F-16 Block 70/72 στην Τουρκία και της αναβάθμισης 80 αεροσκαφών του ίδιου τύπου στην έκδοση Viper, με επιστολή της προς τους Αμερικανούς Γερουσιαστές ζητά την λήψη νομοθετικών μέτρων για να μην υλοποιηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Η πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα – συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμισμένων F-16 – είναι ένα προνόμιο, που πρέπει να κερδίσει η Τουρκία και όχι ένα δικαίωμα, που δικαιούται. Αυτή η πρόσβαση πρέπει να αποκλειστεί μέχρι η Τουρκία να αποδείξει ότι θα τιμήσει και θα ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο, τις αξίες, τα συμφέροντα και τις συμμαχίες των ΗΠΑ». Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η επιστολή των ομογενών, στην οποία εκφράζεται η έντονη ανησυχία για την προοπτική να αποκτήσει η Αγκυρα το πιο εξελιγμένο μαχητικό αεροσκάφος τέταρτης γενιάς, που επιχειρεί στο ΝΑΤΟ.

Τι προτείνει το ελληνικό λόμπι

Ο προβληματισμός γίνεται ακόμα μεγαλύτερος από το γεγονός, όπως αναφέρεται, ότι κύκλοι των υπουργείων Εξωτερικών και Αμυνας των ΗΠΑ προωθούν τρόπους ώστε να παρακαμφθούν οι κυρώσεις, που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας προτρέπει τους Αμερικανούς Γερουσιαστές να επαναβεβαιώσουν την αντίθεσή τους στην πώληση F-16 ή οποιονδήποτε σημαντικών όπλων προς την Τουρκία καθώς, όπως σημειώνουν, τα εξελιγμένα F-16 μοιράζονται ορισμένα κοινά συστήματα με τα F-35, πράγμα, που καθιστά επικίνδυνη για τα αμερικανικά και νατοϊκά συμφέροντα μια μελλοντική επιχειρησιακή συνύπαρξη τους με τους S-400 στο τουρκικό οπλοστάσιο.

Το ισχυρό ελληνικό λόμπυ προτείνει την ανάληψη άμεσης δράσης καλώντας τους ομογενείς να «βομβαρδίσουν» με emails τους Αμερικανούς γερουσιαστές ζητώντας τους να αντιταχθούν στην πώληση αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Στο κείμενο κινητοποίησης της Ομογένειας, αναφέρεται ότι «η Τουρκία ζητά να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και κιτ αναβάθμισης και χρειαζόμαστε να λάβετε επείγουσα δράση για αυτό το θέμα. Η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος, που έχει ήδη αποκλειστεί από τέτοιες αγορές λόγω της αγοράς ρωσικών συστημάτων αεράμυνας.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αγοράσει F-16 ή κιτ αναβάθμισης μέχρι να δείξει συμμόρφωση με το αμερικανικό και το διεθνές δίκαιο». Από ένα τέτοιο μαζικό κάλεσμα δε θα μπορούσε να λείπει η ξεκάθαρη αναφορά της διαχρονικής παράνομης συμπεριφοράς της Αγκυρας έναντι του Ελληνισμού. «Οχι μόνο η Τουρκία αγόρασε ένα ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας σε άμεση αντίθεση με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, αλλά συνεχίζει επίσης την παράνομη κατοχή της Κύπρου και τις συνεχείς απειλές της κατά του εναέριου χώρου και του εδάφους της Ελλάδας. Με λίγα λόγια, η συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή δεν πρέπει να ανταμείβεται με μια τέτοια πώληση. Η πώληση F-16 ή κιτ αναβάθμισης στην Τουρκία θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

«No Jets For Turkey»

Η έναρξη της καμπάνιας, «No Jets For Turkey», που βρέθηκε στα πρώτα trends στο twitter, ακολουθεί την ίδια επιτυχημένη, εκ του αποτελέσματος, στρατηγική της οργάνωσης πριν από 4 χρόνια όταν κατάφερε να σταματήσει την πώληση των stealth μαχητικών F-35 στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρότι η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός χώρα στο πρόγραμμα ανάπτυξης του αεροσκάφους. Ολα ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2018 από μία ολοσέλιδη καταχώρηση στους New York Times, που είχε τον τίτλο, «Η Τουρκία είναι αναξιόπιστος σύμμαχος-Πείτε όχι στην αγορά των μαχητικών F-35 στην Τουρκία». Μια κίνηση-ματ, που αποκάλυπτε για πρώτη φορά στο αμερικανικό κοινό πώς το ρωσικό πυραυλικό σύστημα της Τουρκίας θα μπορούσε να υποκλέψει την απόρρητη αεροπορική τεχνολογία των ΗΠΑ.

Η εμπνευσμένη καταχώρηση παρουσίαζε το πραγματικό πρόσωπο της Αγκυρας: «Απειλεί να επιτεθεί στα στρατεύματα των ΗΠΑ στη Συρία. Εισβάλλει στον ελληνικό εναέριο χώρο χιλιάδες φορές το χρόνο, καταλαμβάνει παράνομα την Κύπρο (μέλος της ΕΕ), χρησιμοποιεί πολεμικά πλοία για να εκφοβίσει αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, φυλακίζει περισσότερους δημοσιογράφους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, προσβάλλει τον Αμερικανό πρεσβευτή και συλλαμβάνει διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ. Αρνείται τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, αποκλείει την Κύπρο και την Αρμενία, βομβαρδίζει τους Κούρδους ενώ πολεμούν το ISIS, αγοράζει ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και επιτίθεται ειρηνικούς Αμερικανούς διαδηλωτές στο έδαφος των ΗΠΑ».

Ακολούθησαν συνεχείς επαφές με Αμερικανούς βουλευτές και διεύρυνση της συμμαχίας υπέρ των ελληνικών θέσεων στο Κογκρέσο ενώ επιστρατεύτηκε η δυναμική των social media για την ανάδειξη μιας πραγματικότητας εν δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνης για τα αμερικανικά συμφέροντα, που έως τότε αγνοούσε η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ. Επιστέγασμα της μεθοδικής αυτής προσπάθειας ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού του αμερικανικού Πενταγώνου το Δεκέμβριο του 2019, στον οποίο συμπεριλήφθηκε η απαγόρευση μεταφοράς των F-35 στην Τουρκία, με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ να έχει καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή.

Πώς ξεκίνησε το όραμα

Πρωτοστάτης της ίδρυσης του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, με έδρα το Σικάγο, υπήρξε ο Κύπριος ευπατρίδης Νίκος Μούγιαρης. Ενας από τους επιφανέστερους ομογενείς επιχειρηματίες με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2019 χωρίς να προλάβει να δει το οριστικό αμερικανικό μπλόκο στα τουρκικά F-35, που είχε οραματιστεί. Η πρωτοβουλία του όμως για την ίδρυση μίας σύγχρονης δυναμικής ομογενειακής οργάνωσης, που δε θα άφηνε τίποτα στην τύχη παρεμβαίνοντας άμεσα σε όλα τα επίπεδα, τον δικαίωσε πλήρως. Εκτελεστικός Διευθυντής του HALC είναι ο δικηγόρος Εντι Ζεμενίδης συντονίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης νέων ηγετικών στελεχών της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με στόχο την προώθηση των συμφερόντων του Ελληνισμού. Ο 49χρονος Ελληνοκύπριος πριν την ένταξη του στην οργάνωση ασχολήθηκε για περισσότερο από μία δεκαετία με την πολιτική στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών ως ο στενότερος σύμβουλος του υποψήφιου για τη Γερουσία Αλέξη Γιαννούλια συμμετέχοντας στον κύκλο των συνεργατών του πρώην Αμερικανού προέδρου Μπάρακ Ομπάμα.

Εντι Ζεμενίδης

Γιος των αρχιτεκτόνων Δημητρίου Ζεμενίδη από τον Αμίαντο της Αμμοχώστου και της Ειρήνης Ανδριανοπούλου με καταγωγή από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Ο Δημήτριος Ζεμενίδης σε ηλικία 14 ετών εντάχτηκε στην ΕΟΚΑ και πολέμησε για την ελευθερία της Κύπρου. Γνωρίστηκε με τη σύζυγό του σπουδάζοντας στις ΗΠΑ και μετά τη γέννηση του γιου τους Εντι το Φεβρουάριο του 1973 επέστρεψαν στην Κύπρο διότι ήθελαν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν εκεί. Η τουρκική εισβολή όμως ανέτρεψε τα όνειρά τους και η οικογένεια επέστρεψε στο Ιλινόις πρωταγωνιστώντας τις τελευταίες δεκαετίες στα ζητήματα της Ομογένειας.

Αιχμή του HALC είναι το διετές πρόγραμμα υποτροφιών, «Νίκος Μούγιαρης-Ηγεσία 2030», που υποστηρίζεται από το Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο οι υπότροφοι παρακολουθούν έναν κύκλο σπουδών 12 μαθημάτων ηγεσίας πραγματοποιώντας ταξίδια στην Ουάσιγκτον και συμμετέχοντας στη στρατηγική επικοινωνίας της οργάνωσης. Οι υπότροφοι, που θα αποτελέσουν την επόμενη ηγετική ομάδα της Ομογένειας είναι ηλικίας έως 30 ετών και μέχρι στιγμής έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας 65 νέων ομογενών σε Σικάγο και Νέα Υόρκη έτοιμων να αναλάβουν τη σκυτάλη της εκπροσώπησης του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.