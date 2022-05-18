ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2022 19:07
Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Αυτή είναι η νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος
Γνωστά έγιναν τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων ανά την επικράτεια - Αυτά είναι τα 300 μέλη που εκλέχθηκαν
Κείμενο: Newsroom
Ανάγνωση:
Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων ανά την επικράτεια, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έχει στη διάθεση της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και εφαρμόζοντας τις ποσοστώσεις που προβλέπει ο εκλογικός κανονισμός που εγκρίθηκε στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγονται οι ακόλουθοι ανά περιφέρεια:
ΑΤΤΙΚΗ
- ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
- ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
- ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
- ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
- ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
- ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
- ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
- ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ
- ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
- ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
- ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
- ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
- ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
- ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
- ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
- ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
- ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
- ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
- ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
- ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
- ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
- ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
- ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
- ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
- ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
- ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
- ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
- ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
- ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
- ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
- ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ)
- ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ
- ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
- ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)
- ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ
- ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
- ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
- ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
- ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
- ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
- ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ) ΜΑΓΔΑ
- ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
- ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ
- ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝNΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
- ΧΑΡΑΤΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
- ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
- ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
- ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ
- ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
- ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
- ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
- ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
- ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ
- ΤΣΙΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
- ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
- ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
- ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
- ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
- ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
- ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
- ΖΑΜΠΕΛ ΑΝΝΑ
- ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
- ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
- ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
- ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
- ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
- ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
- ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
- ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
- ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
- ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
- ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
- ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ)
- ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
- ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
- ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
- ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
- ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
- ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
- ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
- ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΑΒΒΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
- ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
- ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
- ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
- ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
- ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
- ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
- ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΦΕΡΧΑΡΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
- ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ
- ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ
- ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
- Πούλου Γιώτα
- Σαρακιώτης Ιωάννης
- Αναγνωστάκης Δημήτρης
- Μοσκαχλαϊδης - Λαμπρόπουλος Λάμπρος
- Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)
- Κεδίκογλου Συμεών
- Φρυγανιώτη Βάνα
- Θαλασσινού Αλεξάνδρα
ΗΠΕΙΡΟΣ
- Γεροβασίλη Όλγα
- Τζούφη Μερόπη
- Τσίρκας Βασίλης
- Στέφος Γιάννης
- Γρίβας Χρήστος
- Μαντάς Χρήστος
- Ιωάννου Αθηνά
- Σουλελέ Λίλα- Αγλαϊα
- Νάτσικα Αγλαϊα
- Οικονόμου Αθανάσιος
ΚΡΗΤΗ
- ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
- ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ
- ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
- ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΨΑΡΡΑ ΣΤΕΛΛΑ
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