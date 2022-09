Νέα προκλητική NAVTEX από την Τουρκία - Βγάζει το Yunus για έρευνες στο Αιγαίο

Συνεχίζει τις εντάσεις με την Ελλάδα η Τουρκία, αφού αυτή τη φορά βγάζει NAVTEX σχεδόν στο κέντρο του Αιγαίου. Αυτή τη φορά το ερευνητικό σκάφος Yunus θα βγει για επιστημονικές έρευνες από αύριο, Πέμπτη έως τις 5 Οκτωβρίου, σε μια περιοχή δυτικά της Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει στη NAVTEX ότι θα πραγματοποιηθούν έρευνες σε περιοχή που απεικονίζεται παρακάτω:

Διαβάστε ακόμη: Τουρκία: Στο Αιγαίο όλος ο στόλος για την άσκηση «Λόγχη» - Σενάριο κρίσης με το Oruc Reis

TURNHOS N/W : 0930/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 28-09-2022 19:28)TURNHOS N/W : 0930/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCHS, BY R/V YUNUS S BETWEEN 29 SEP-05 OCT 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N – 025 47.79 E

39 17.81 N – 025 22.79 E

38 51.56 N – 025 24.46 E

39 13.46 N – 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 052059Z OCT 22.

Παράλληλα, με ανακοίνωση της τουρκικής υδρογραφικής υπηρεσίας, χαρακτηρίζει ως παράνομη μια ελληνική NAVTEX που εξέδωσε η Ελλάδα στις 22 Σεπτεμβρίου, για αεροναυτικές ασκήσεις χωρίς πυρά ανάμεσα στα νησιά της Χίου και της Σάμου, που θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη. «Η ελληνική NAVTEX συνιστά παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος των νησιών Χίου και Σάμου», αναφέρει η ανακοίνωση.