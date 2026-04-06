Αλέξης Τσίπρας: «Θα έπρεπε να θεσπιστεί ασυμβίβαστο πρωθυπουργού και πολιτικού απατεώνα»

Με αιχμηρό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας λόγο για αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό σχετικά με τον συνδυασμό των ρόλων βουλευτή και υπουργού.
Ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι πριν λίγους μήνες ο Μητσοτάκης δήλωνε αντίθετος με το «ασυμβίβαστο» αυτό, ενώ τώρα, μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμφανίζεται να αλλάζει γνώμη.
Kλείνει το σχόλιό του με σκληρή κριτική, προτείνοντας ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ασυμβίβαστο για τον πρωθυπουργό και τους «πολιτικούς απατεώνες».
Στην ανάρτησή του περιλαμβάνει και απόσπασμα συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, τον Οκτώβριο του 2025, επιχειρώντας να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στην τότε θέση του πρωθυπουργού και τη σημερινή του πρόταση.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη σύντομη ανάρτησή του.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.