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ΕΛ.Α.Σ: Προτεραιότητα η δωρεάν μετακίνηση για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Προτάσεις σχετικά με τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών παρουσίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη  (ΕΛ.Α.Σ.).

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Προτάσεις σχετικά με τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών παρουσίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη  (ΕΛ.Α.Σ.), σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο αναφέρεται: «Το κόστος των μετακινήσεων δεν είναι αμελητέο. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ τον μήνα. Η πρότασή μας για δωρεάν μετακίνηση έχει περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος και ταυτόχρονα μεγάλη κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξία

Περισσότερα χρήματα παραμένουν στην τσέπη του πολίτη, η κυκλοφοριακή συμφόρηση μειώνεται, το περιβάλλον προστατεύεται και ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα στις γειτονιές των πόλεων.

Στοχεύουμε σε μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και λειτουργική. Γιατί η μετακίνηση με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα και θα το υπερασπιστούμε».

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