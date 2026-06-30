Γεωργιάδης για φωτιά στην Κορινθία: «Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η συλληφθείσα»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη σύλληψη της πρώην υποψήφιας βουλεύτριας, μετά τη φωτιά που έβαλε στα Ίσθμια, σημειώνοντας πως κατήλθε στις εκλογές με την Πλεύση Ελευθερίας.

«Μία υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος» έγραψε στο Χ.

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια» επεσήμανε και κατέληξε: «Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής».

Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την… pic.twitter.com/W41fs9xKys — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 30, 2026

Σημειώνεται πως η γυναίκα καταγράφηκε σε βίντεο να βγάζει βόλτα το σκυλάκι της και σε κάποια στιγμή να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα σε χωράφι εντός κατοικημένης περιοχής. Μάλιστα επρόκειτο για ημέρα με αέρα, όπως διακρίνεται και από το οπτικό ντοκουμέντο και οι φλόγες φούντωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.