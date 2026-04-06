Γεωργιάδης κατά ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα»

«Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα» καταγγέλλει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τις διαβιβάσεις, στη Βουλή, των δικογραφιών σχετικά με τους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης καταγγέλλει την υπόθεση, καταγγέλλοντας τις διαρροές για νέους φακέλους.

«Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο» έγραψε.

«Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί. Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μην το βλέπετε» έκρινε.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 5, 2026