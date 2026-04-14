Η Λατινοπούλου την «είδε» Κωνσταντοπούλου και βιντεοσκόπησε τους παρουσιαστές: «Θα σας καταγγείλω»

Καλεσμένη στο ΣΚΑΙ, η πρόεδρος της ακροδεξιάς Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, θεώρησε καλαίσθητο να «μιμηθεί» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πάνελ, ειρωνευόμενη τον τρόπο με τον οποίο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπεί συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις της.

«Η κα Κωνσταντοπούλου υποχωρεί συνέεια. Είναι ο χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη, αποπροσανατολίζει συνεχώς τη συζήτηση και αυτό βοηθάει τον Μητσοτάκη. Σε μία λέξη, είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής».

«Θα σας το περιγράψω», πρόσθεσε η πολιτευόμενη της Φωνής Λογικής, η οποία σηκώθηκε από τη θέση της και έβγαλε το κινητό της, κάνοντας πως βιντεοσκοπεί τους παρουσιαστές, ενώ άρχισε να «υποδύεται»:

«Έχετε κάποιο πρόβλημα; Εμποδίζετε, με εμποδίζετε, τι κάνατε; Με χτυπήσατε; Θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας, μη με διακόπτετε».

Ο παρουσιαστής Άκης Παυλόπουλος φαίνεται δεν άντεξε για πολύ το «νούμερο» της κας Λατινοπούλου, σχολιάζοντας «Κυρίας Λατινοπούλου, με συγχωρείτε, έτσι θα αποδομήσετε την κα Κωνσταντοπούλου, με σκερτσάκια; Είναι πολιτική σας αντίπαλος και π΄ροεδρος κόμματος. Γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνετε δεν είναι κόσμιο».