Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει στο παρελθόν - Η ΝΔ, το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για το μέλλον»

Συνάντηση με τους πολίτες στο Αιγάλεω πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 19:00, μιλώντας για τις επόμενες εκλογές, τα επιτεύγματα του κόμματος , αλλά και για το ζήτημα της ακρίβειας.

«Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις εκλογές του 2023» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως: «δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε όλοι το ίδιο είναι και νεοσσοί της πολιτικής θέλουν να μας σώσουν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους πολίτες είπε: «Όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε, τι σας υποσχεθήκαμε το ‘23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όταν έρθει η ώρα το απόθεμα της αξιοπιστίας θα είναι βασισμένο στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε», συμπληρώνοντας πως: «Δεν έχουμε λύσει τα πάντα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά».

Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Ελπίζουμε να έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί σαν άμυνα τις αυξήσεις στους μισθούς: «Αυξησεις μισθών στήριξη εισοδήματος η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια» είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως «εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές.

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές» δήλωσε, ενώ στη συνέχεια είπε πως «αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως «δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στο γκρεμό», διαβεβαιώνοντας πως «η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί».

«Απευθυνόμαστε στη σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες αλλά ξέρουν ότι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ», τόνισε.

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ μέσω ΑΑΔΕ με δίκαιο τρόπο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», ενώ «σε όλα τα προϊόντα καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν οι έντιμοι αγρότες»

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «150 εκ. κόψαμε από τους επιτήδειους και τα ανακυκλώσαμε στους έντιμους αγρότες». «Είναι η μάχη με το βαθύ κράτος», κατέληξε.