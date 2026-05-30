Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειάς του

Την μάχη με τον καρκίνο έχασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Παρασκευή (30/5). Όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου στον τόπο καταγωγή του, την Κόρινθο.

Νίκος Tαγαράς: Αναλυτικά η ανάρτηση του γιου του

Ο γιος του, που γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για την κηδεία του πολιτικού, ανήρτησε: «Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στις 13:00 όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών.

Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του», αναφέρει η ανάρτηση του γιου του Νίκου Ταγαρά.

