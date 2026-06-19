O Αυγερινός αποκαλύπτει σε ποιον ανήκει το μαύρο τζιπ με το οποίο κινείται η Μαρία Καρυστιανού

Απάντηση στα σχόλια και τα δημοσιεύματα που αφορούν το πολυτελές μαύρο SUV με το οποίο εμφανίστηκε η Μαρία Καρυστιανού έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός.

Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει ούτε στην ίδια τη Μαρία Καρυστιανού ούτε στο κόμμα, αλλά σε στέλεχος της παράταξης, το οποίο είναι ιατρός και το παραχώρησε προσωρινά για τη μετακίνησή της κατά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο Αττικόν.

Παράλληλα, ο κ. Αυγερινός άσκησε κριτική στα σχετικά δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για μια «κωμική προσπάθεια» δημιουργίας εντυπώσεων γύρω από το θέμα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος διευκρίνισε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος και απέρριψε τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με τη χρήση του από την πρόεδρο του κόμματος.

Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Κωμική η προσπάθεια που γίνεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης να δημιουργήσουν εντυπώσεις, όπως για παράδειγμα διάβαζα τώρα σχόλια, για το όχημα με το οποίο έφθασε η κυρία Καρυστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας, είναι ένας επιτυχημένος ιατρός, φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας. Δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική αυτή η προσπάθεια να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency φαίνεται το μαύρο τζιπ στο οποίο αναφέρεται ο κ. Αυγερινός.