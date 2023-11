Κι όμως ήθελε θάρρος από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη να εμφανιστεί μπροστά σε δυο πανεπιστημιακούς, τον Ξενοφώντα Κοντιάδη και τον Αντώνη Λιάκο με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου «Το φαινόμενο Κασσελάκης: Το μεσσιανικό πρόσωπο της Μεταδημοκρατίας». Λέω θάρρος γιατί το βιβλίο του Κοντιάδη (το έχω διαβάσει γραμμή προς γραμμή) κατακεραυνώνει τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο με τον οποίο εξελέγη και περιγράφει την φρενίτιδα που επικράτησε στα ΜΜΕ και σε κάθε γωνιά της χώρας για τον Στέφανο Κασσελάκη, εξηγώντας την εκλογή του ως αποτέλεσμα των μετασχηματισμών της σύγχρονης δημοκρατίας αλλά και των εσωτερικών μεταλλάξεων του ΣΥΡΙΖΑ .

Ο Κασσελάκης λοιπόν απάντησε σε κάθε σημείο του βιβλίου, λέγοντας πάντως ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταρρεύσει» ζητώντας ταυτόχρονα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αλλά και στα Μέλη του κόμματος, ενώ σε ό,τι αφορά την εκλογή του υποστήριξε πως «το ότι εκλέχτηκα πράγματι δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά στο κόμμα, ο κόσμος ήθελε κάτι διαφορετικό. Με αυτή την έννοια εκφράζω όχι την μεταδημοκρατία αλλά την μετα-αντιπροσωπευτική δημοκρατία». Παρά το ότι έκατσε για πάνω από μια ώρα στην παρουσίαση, ξαφνικά είπε πως έχει δουλειά και πρέπει να φύγει - οπότε η εκδήλωση διεκόπη κάπως απότομα. Διέκρινα πάντως αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και τον Καθηγητή Γιάννη Πανούση που είχε διατελέσει υπουργός Δημόσιας τάξης στην πρώτη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Η σημειολογία του «έλα με φόρα»

Δεν ξέρω τι έμεινε από την παρουσία της Πόπης Τσαπανίδου στην πολιτική. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και πιστεύω πως μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε και να μάθει πολλά και να έχει αξιοπρεπή παρουσία, άλλο αν έπεσε σε μια πολύ κακή συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως στην εποχή των σοσιαλ μίντια το σύνθημα «Πρόεδρε έλα με φόρα» έμεινε χαραγμένο στη συλλογική μνήμη των εκλογών του Μάιου. Ε, δεν θέλει και πολύ ο Μητσοτάκης να τρολάρει (μην ξεχνάμε πως του έχουν σύρει διάφορα οι αντίπαλοι του τα τελευταία 7 χρόνια που είναι αρχηγός της ΝΔ) οπότε όταν καλωσόρισε την Μαρία Συρεγγέλα που ανέλαβε χθες Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ είπε: «Έλα Συρεγγέλα, αλλά μην έρθεις με φόρα. Αυτό δεν βγήκε σε καλό»… Τα γέλια περίσσεψαν, όπως και τα καλά λόγια για τον πρώην πλέον γραμματέα, Παύλο Μαρινάκη.

Η συγκλονιστική εμπειρία του Χατζηβασιλείου στο Ισραήλ

Ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου βρέθηκε χθες στο Ισραήλ, συμμετέχοντας σε αποστολή βουλευτών από ευρωπαϊκές χώρες, όταν επιστρέφοντας με τους συναδέλφους του βουλευτές και τα στελέχη του American Jewish Committee από τη Ραχάτ στο Τελ Αβίβ, ξαφνικά ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου. Τους ζητήθηκε λοιπόν να κατεβούν από τα οχήματά τους και να ξαπλώσουν στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου, την ώρα που οι ρουκέτες της Χαμάς ακούγονταν η μια μετά την άλλη, καθώς αναχαιτίζονταν από το Iron Dome. Την συγκλονιστική αυτή ιστορία τη μοιράστηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ ανέβασε και βίντεο από τη στιγμή που βρέθηκαν ξαπλωμένοι στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου. Μαθαίνω πάντως πως σήμερα η αποστολή επιστρέφει - ελπίζω όλοι σώοι και αβλαβείς!

Τι ζητάει ο Τσίπρας από τους διαφωνούντες

Οι πληροφορίες είναι συγκλίνουσες από ανθρώπους που είδαν τον Αλέξη Τσίπρα τις προηγούμενες μέρες: ο πρώην πρωθυπουργός τους ζητά να μην κάνουν το κόμμα «κούγκι» και το διαλύσουν πριν τις ευρωεκλογές, όσες διαφωνίες και να έχουν με τη νέα ηγεσία. Στην πραγματικότητα τους ζητά να δώσουν μια πίστωση χρόνου στον Κασσελάκη και να μπουν και στην εξίσωση της ηγεσίας, μπας και σωθεί οτιδήποτε και αν σώζεται. Αν θέλετε την άποψή μου, πάντως, too little too late. Και αυτό γιατί παρά τις παραινέσεις Τσίπρα, οι πέρι της Αχτσιόγλου εμφανίζονται ανένδοτοι.

Φεύγει και ο Τεμπονέρας

Πριν από μερικές μέρες, ο Διονύσης Τεμπονέρας που έχει καταστεί διακριτός εσωκομματικός πόλος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θα φύγει. Πλην όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η προοπτική αποχώρησης της ομάδας Αχτσιόγλου φέρνει και το κορυφαίο στέλεχος προ των ευθυνών του. Αν φύγει, λοιπόν, η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου και ο κ. Τεμπονέρας αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία της, καθώς φαίνεται ότι οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά το τελευταίο διάστημα κα συγχρονίζουν την περπατησιά τους.

Πατούλης κατά Χατζηδάκη

Ως ενδιαφέρον καταγράφω, να ξέρετε, και το γεγονός ότι ο Γιώργος Πατούλης, απερχόμενος περιφερειάρχης Αττικής, με το καπέλο του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής αποφάσισε να ανοίξει πυρ κατά του Κωστή Χατζηδάκη για το φορονομοσχέδιο, λέγοντας ότι αυτό διευρύνει τις φορολογικές ανισότητες κ.ο.κ. Ο κ. Πατούλης, μάλιστα, αναμένεται να αναλάβει και πρωτοβουλίες για επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, άμα δεν μπαίνεις στο ευρωψηφοδέλτιο κατά τα φαινόμενα και αισθάνεσαι ολίγον τι ριγμένος, θυμάσαι το συνδικαλιστικό σου παρελθόν.