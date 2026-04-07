ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η δικογραφία για τους βουλευτές Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Ακριβώς στις 4 το απόγευμα έφτασε στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τους βουλευτές Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που σχετίζεται με τους δύο βουλευτές, αναφέρει ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Η νέα δικογραφία αναμένεται να τεθεί ενώπιον της κρίσης της Επιτροπής Δεοντολογίας τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, μαζί με τη δικογραφία για τους 11 βουλευτές και πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, είχε υποβάλλει την παραίτησή του τον Ιούνιο του 2025 από υφυπουργός Εξωτερικών, καθώς το όνομά του είχε εμπλακεί και στην πρώτη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.