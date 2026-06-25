Πολάκης από Κουμουνδούρου: «Καταστροφική η απόφαση στήριξης άλλου κόμματος»

Σε τεταμενό κλίμα διεξάγεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουδούρου.

Ο Παύλος Πολάκης, κατά την άφιξή του στη σημερινή συνεδρίαση δήλωσε στο Orange Press Agency πως πρέπει «να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος», χαρακτηρίζοντας ως «ακατανόητη» την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.



«Πρώτον, η καταστροφική πορεία για το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, της ακατανόητης απόφασης, η οποία αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα άλλο κόμμα, νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα», είπε χαρακτηρισατικά και πρόσθεσε:

«Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να χαραχτεί η πορεία προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, εάν χρειαστεί και αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου».

Έκλεισε λέγοντα: «Κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ με όσους θέλουν και μπορούν από τους συμμάχους της προοδευτικής, αριστερής αντιπολίτευσης».