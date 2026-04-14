Με ταχείς ρυθμούς, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων, υπογράφεται αύριο 15 Απριλίου, η σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα, παρουσία του Υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου.

Η σύμβαση γεώτρησης θα υπογραφεί από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling. Θα ακολουθήσει από την κοινοπραξία η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης.

Στην εκδήλωση θα παραστούν επίσης, οι Πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, κα Kimberly Guilfoyle και της Σουηδίας, κ. Håkan Emsgård. Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, προχωρά στην ταχεία υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης τον Φεβρουάριο του 2027, από το Stena DrillMAX.

Το Stena DrillMAX είναι ένα πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς, κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και λειτουργεί από την εταιρεία Stena Drilling. Ανήκει στη σειρά DrillMAX, μια ομάδα πλοίων υψηλών προδιαγραφών που σχεδιάστηκαν για να ξεπερνούν τα όρια της υπεράκτιας γεώτρησης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX είναι η ικανότητά του να λειτουργεί σε υπερβαθέα ύδατα. Έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια (3.000 μέτρα) και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 35.000 πόδια (πάνω από 10 χιλιόμετρα) επιτρέποντας την πρόσβαση σε κοιτάσματα που κάποτε θεωρούνταν απροσπέλαστα.

Η απόδοσή του βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα:

• Δυναμική τοποθέτηση (DP3): Χρησιμοποιεί προπέλες ελεγχόμενες από υπολογιστή για να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση.

• Σύστημα διπλής δραστηριότητας: Επιτρέπει ταυτόχρονες εργασίες γεώτρησης, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος, μια λειτουργία γνωστή ως dual-activity drilling.

• Αποτρεπτικό εκροών (BOP): Σύστημα ασφαλείας το οποίο ελέγχει την πίεση και σφραγίζει το φρέαρ σε περίπτωση ανάγκης, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες εκροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τήρησης αυστηρότερων κανόνων τέτοιες τεχνολογίες είναι απαραίτητες.

Τα παραπάνω καθιστούν το πλοίο ικανό να λειτουργεί συνεχώς και με ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες.

Μέγεθος και δυνατότητες

Μήκος: 228 μέτρα

Πλάτος: 42 μέτρα

Μεταφορική ικανότητα: περίπου 97.000 τόνοι

Πλήρωμα: έως 180 άτομα

Διαθέτει επίσης μεγάλες αποθήκες για καύσιμα και εξοπλισμό, επιτρέποντας μακροχρόνιες αποστολές χωρίς ανεφοδιασμό. Περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ενέργειας, βαρέα γερανοφόρα μηχανήματα, εξειδικευμένο εξοπλισμό γεώτρησης και δικλείδες περιβαλλοντικής προστασίας.

Το Stena DrillMAX είναι το πρώτο γεωτρύπανο που έλαβε την πιστοποίηση DNV “Abate (P)”, για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.