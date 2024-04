Σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι έχουν προβάδισμα - Γρίφος οι επιλογές Κασσελάκη

Περισσότερα από 63.000 μέλη αλλά και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Μάλιστα, χρειάστηκε να δοθεί παράταση μιας ώρας στην ψηφοφορία, καθώς χθες (14/4) στις 8 το απόγευμα ήταν αρκετός ο κόσμος που περίμενε να ψηφίσει.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μάθουμε ποιοι θα είναι οι 35 υποψήφιοι για την ευρωκάλπη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στην Περιφέρεια Αττικής προβάδισμα έχουν οι Νικόλας Φαραντούρης, Σοφία Μπεκατώρου, Νίκος Παππάς και Γιώργος Τσίπρας. Στη Βόρεια Ελλάδα, πάλι, Δώρα Αυγέρη και Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο με την Κουμουνδούρου να εκφράζει την ικανοποίηση της για τη διαδικασία, ενώ ενδεικτικό είναι πως περισσότεροι από 6.000 πολίτες ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν σε κομματική διαδικασία. Μάλιστα, όπως έλεγαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ήταν ακόμη περισσότεροι εάν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί στη διαδικτυακή ψηφοφορία τόσο της αίτησης μέχρι 7 Απριλίου όσο και του «κόφτη» μιας και μέχρι 15.000 μπορούσαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Την Παρασκευή (19/4) αναμένεται η μεγάλη εκδήλωση για την παρουσίαση και των 42 ονομάτων.

Γρίφος οι επιλογές του προέδρου

Γρίφος τα πέντε πρόσωπα επιλογής του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μιας και - ενώ στις αρχικές σκέψεις ήταν να είναι κάποια από αυτά που συμμετείχαν στις προκριματικές εκλογές και δεν τα κατάφεραν - τώρα απομακρύνεται αυτό το σενάριο. Και αυτό γιατί μέσα στα 200 άτομα είναι πολλά αξιόλογα που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν το μήνυμα που θέλει ο Στέφανος Κασσελάκης να δοθεί μέσα από την ευρωκάλπη και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για Ευρωβουλή και θα ήταν δύσκολη η τελική επιλογή.

Με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ θα οριστικοποιηθούν οι σκέψεις που υπάρχουν καθώς μέχρι την Πέμπτη (18/4) πρέπει τα ονόματα να κατατεθούν στον Άρειο Πάγο.

Στις ΗΠΑ ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης ψήφισε διαδικτυακά μιας και βρίσκεται από το Σάββατο στις ΗΠΑ.

Χθες συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, ενώ σήμερα θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Στις 12:00 μ.μ. θα έχει επαφές με επενδυτικούς και οικονομικούς φορείς. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00 μ.μ., ενώ στις 18:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής.

Στις 19:00 μ.μ., ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 μ.μ., θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Στις 16:30 μ.μ., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).