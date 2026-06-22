Στην Πελοπόννησο συνεχίζονται αυτήν την εβδομάδα οι επισκέψεις κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διαρκή επαφή των στελεχών μας με την κοινωνία και την καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου ανά Περιφέρεια.

Το πρόγραμμα των στελεχών που έχουν τεθεί επικεφαλής των κλιμακίων ανά Περιφερειακή Ενότητα, έχει ως εξής:

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026:

Λακωνία (Σπάρτη): Μάκης Βορίδης

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026

Αργολίδα (Ναύπλιο, Άργος):Θάνος Πλεύρης και Θανάσης Καββαδάς Αργολίδα (Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι): Άννα Καραμανλή Αρκαδία (Τρίπολη): Όλγα Κεφαλογιάννη και Κώστας Κατσαφάδος Αρκαδία (Μεγαλόπολη): Νίκος Παπαθανάσης Κορινθία (Νεμέα): Όλγα Κεφαλογιάννη Λακωνία (Δήμος Ευρώτα): Κώστας Κατσαφάδος

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Αρκαδία: Κωστής Χατζηδάκης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Κορινθία: Μαργαρίτης Σχοινάς Μεσσηνία: Χρίστος Δήμας Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 Μεσσηνία: Νίκη Κεραμέως και Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Αργολίδα (Άργος): Λίνα Μενδώνη

Σε κάθε κλιμάκιο συμμετέχουν και οι Βουλευτές κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι Πρόεδροι και τα στελέχη των αντίστοιχων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ.

Τέλος, στο πλαίσιο των περιοδειών, την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.