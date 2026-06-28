Σύρος: Το βίντεο του Βασίλη Κικίλια με τον Γιώργο Πρίντεζη και οι... παιδικές αναμνήσεις

Στη Σύρο βρίσκεται τις τρέχουσες ημέρες ο Υπουργός Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για το Aegeanball Festival, και ανήρτησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με τον Γιώργο Πρίντεζη.
Οι δύο τους, οι οποίοι ήταν καθισμένοι σε ένα βράχο μοιράστηκαν ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια. Από τις «σκανταλιές» των παιδικών χρόνων, μέχρι τα φαγητά των γιαγιάδων τους.
Το βίντεο μάλιστα, συνοδεύεται και από μια λεζάντα όπου γράφει: «Αγαπάμε Σύρο».
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