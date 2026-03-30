Τα μηνύματα Μητσοτάκη μετά την απόρριψη κάθε συνεργασίας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και η μάχη της Βουλής

Ως ευκαιρία για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να εκπέμψουν ακόμα πιο δυναμικά το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας στο δρόμο προς επόμενες εθνικές κάλπες και να επαναπροσεγγίσουν το τμήμα των κεντρώων ψηφοφόρων που στήριξε τη ΝΔ το 2019 και το 2023 και έχει απομακρυνθεί κυριαρχώντας στο χώρο του κέντρου, διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου την απόρριψη κάθε μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ που υιοθέτησε και επίσημα το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η στρατηγική της κυβερνώσας παράταξης θα βασιστεί στην αυτοδυναμία ως μονόδρομο ώστε να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες και στην κατάδειξη της ροπής του ΠΑΣΟΚ στον λαϊκισμό. Το στίγμα δόθηκε ήδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στον Real fm, σημείωσε πως: «Η νέα εικόνα του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών, είτε γιατί συνυπέγραψε την πρόταση δυσπιστίας με την κ. Κωνσταντοπούλου, είτε γιατί υιοθέτησε την θεωρία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών, είτε γιατί μιλάει πάλι με τον λόγο ο οποίος έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, δηλαδή να τάζουμε παραπάνω από όσα αντέχει η χώρα για να γινόμαστε ευχάριστοι, θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μονόδρομος».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στη στρατηγική της μίας κάλπης, καθιστώντας σαφές στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέλθουν στις εκλογές για να επιλέξουν κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία χωρίς σκέψεις ότι θ’ ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές για να κρίνουν ποιος θα αναλάβει το τιμόνι διακυβέρνησης της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Πιερρακάκης: «Θα στηρίξουμε πολίτες, εργαζομένους και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί»

Θα επιχειρήσει κοινώς να καταδείξει ότι η χώρα δεν έχει περιθώρια για χαλαρή ψήφο, αναδεικνύοντας τη ΝΔ ως τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί ρεαλιστικά να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και τους κινδύνους της ακυβερνησίας. Επισημαίνοντας τα οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών και την ίδια τη χώρα με τη δυνατότητα ταχείας λήψης αποφάσεων από μία κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Και εξηγώντας, παράλληλα, ότι η απόρριψη κάθε συνεργασίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ τους, μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες.

«Η αυτοδυναμία είναι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης και της ΝΔ και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τον πετύχουμε γιατί μέχρι τώρα είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα πολύ λογικά και επίμονα ερωτήματα της κοινωνίας και οι υπόλοιποι απλά “πετάνε χαρταετό” αν μου επιτρέπετε την έκφραση με ακοστολόγητες υποσχέσεις», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Την Παρασκευή στη Βουλή η μάχη Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη

Η στρατηγική της κυβέρνησης θα ξεδιπλωθεί και στο κοινοβουλευτικό μπρα ντερ φερ που θα έχουν την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, την οποία έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για το κράτος δικαίου.

Εκεί αναμένεται μια εφ’ όλης της ύλης αναμέτρηση, κατά την οποία ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να προβάλλει τη σύνεση και τη σοβαρότητα της κυβέρνησης έναντι του καιροσκοπισμού της αντιπολίτευσης, στην οποία το Μέγαρο Μαξίμου καταλογίζει τοξικότητα και σκανδαλολογία με στόχο να κρύψει την ένδεια επιχειρημάτων και κοστολογημένων πολιτικών.