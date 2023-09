Για όσους δεν το κατάλαβαν, μετά το αποτέλεσμα στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει (μεγάλη) πιθανότητα, σε λίγες ημέρες από τώρα, η Ελλάδα να αποκτήσει για πρώτη φορά έναν ανοιχτά gay αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Στέφανο Κασσελάκη. Και αν το πάμε ένα βήμα παραπέρα, είναι πιθανό, αν τελικά επικρατήσει ο κ. Κασσελάκης και οδηγήσει ως επικεφαλής τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, η χώρα να αποκτήσει (ίσως άμεσα, ίσως λίγο αργότερα) και τον πρώτο ανοιχτά gay πρωθυπουργό της!

Αυτό που προσδοκά, βέβαια, ο κ. Κασσελάκης (αλλά και ολόκληρη η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα) είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου να μην αποτελεί είδηση. Πρέπει σαν κοινωνία να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι το ίδιο φυσιολογικό με το να είναι κάποιος straight αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή straight πρωθυπουργός. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως εδώ υπάρχει ένας... «ιστορικός πειρασμός».

Και να σκεφτεί κανείς πως, όλη αυτή η κουβέντα γίνεται (ή καλύτερα ξαναγίνεται) όταν μόλις τον Ιανουάριο του 2021 η χώρα μας είχε αποκτήσει τον πρώτο ανοιχτά gay υπουργό. Αυτός ήταν ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης ο οποίος είχε τοποθετηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το δικό του coming out είχε κάνει και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης ο οποίος, μάλιστα, (και αυτός) είχε δεχθεί «βροχή»από ομοφοβικά σχόλια. Στην πραγματικότητα ο κ. Πατέλης ήταν ο πρώτος αξιωματούχος ελληνικής κυβέρνησης που δήλωσε δημοσίως ομοφυλόφιλος.

Και αυτό ακριβώς είναι στο οποίο έγκειται αυτός ο «ιστορικός πειρασμός» στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Μέχρι τώρα, ξέραμε για Έλληνες της Show biz που είχαν κάνει coming out, μιλώντας για την (αυτονόητη) επιλογή τους αλλά και για το πως θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία που υπάρχει. Φώτης Σεργουλόπουλος, Γρηγόρης Βαλλιανάτος, Αύγουστος Κορτώ, Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Γιώργος Μαρίνος (ο οποίος πιθανότατα ήταν ο πρώτος «επώνυμος» Έλληνας, που είχε μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του), Τάσος Θεοδωρόπουλος, Φώτης Σπύρου, Χρήστος Σιμαρδάνης, Νίκος Μουτσινάς, Στεφανία Γουλιώτη, Χάρης Ρώμας, Γιώργος Καπουτζίδης και αρκετοί άλλοι. Τώρα φαίνεται πως ήρθε η ώρα των πολιτικών.

Για την ακρίβεια, πιθανότατα, ήρθε η ώρα να αφήσουμε στην άκρη τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και τα «τι θα πει η γειτονιά» γιατί με βάση τη στατιστική είναι μάλλον απίθανο να μην υπήρχαν gay Έλληνες πολιτικοί. Είναι περίπου δεδομένο πως υπήρξαν (οι φήμες, άλλωστε, κατά καιρούς οργίαζαν) απλά δεν μπόρεσαν (για τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι είναι καθόλα σεβαστοί) να κάνουν το λεγόμενο coming out. Και αν αυτά στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο (δυτικό) κόσμο αυτά είναι λυμένα, εδώ καλούμαστε να γράφουμε κείμενα για... ιστορικές στιγμές στην πολιτική ζωή του τόπου. Το θέμα είναι, κατά πόσο είναι η Ελλάδα έτοιμη για αυτό το βήμα. Αλλά αυτό είναι κάτι που, πιθανότατα, θα το δείξει η κάλπη.

«Δεν είναι άποψη, είναι η ζωή μου»

«Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι. Δεν έχω γκέι ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα. Με προτάσεις που τις διαβάσατε πριν από μερικές μέρες, που άλλοι φοβούνται να τις πουν», είχε γράψει ο Στέφανος Κασσελάκης στο κείμενο με το οποίο μας... συστήθηκε.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, συνομιλώντας, πριν από λίγο καιρό, στο One Channel με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλο Σαράκη, προχώρησε σε ένα on air coming out, υποστηρίζοντας ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα δεν έχουν να κάνουν με απόψεις, αλλά με τις ζωές ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κρατούσε μια φωτογραφία από αφίσα που έδειχνε ένα ζευγάρι gay ανδρών και το παιδί τους και τόνιζε ότι «αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι πρότυπο για την ελληνική οικογένεια».

Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι, αν η συγκεκριμένη εικόνα τον ενοχλεί, είναι δικό του πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι σ’ ένα τέτοιο θέμα δεν μπορούν να υπάρχουν ''απόψεις''. «Πρόκειται για τη ζωή μου», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Έχουμε (σσ: με τον σύντροφό του Tyler) κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως, με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δεν θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα».

"The pursuit of Happiness" (Declaration of Independence)



Κάθε ΛΟΑΤΚΙ, κάθε AMEA, κάθε ευάλωτος, περιθωριοποιημένος ή πρόσφυγας, που από χθες ανησυχεί ή/και φοβάται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις θέσεις που θέλει να επιβάλει (μια μικρή γεύση στο video), πρέπει να γνωρίζει… pic.twitter.com/0uNGGFskaq — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 26, 2023

Λίγο καιρό πριν, ο Στέφανος Κασσελάκης παραχώρησε συνέντευξη στον ιστότοπο ΑΝΤΙVIRUS διηγούμενους τη ζωή του με τον Τyler και τη σκυλίτσα τους Farlie. Εκεί, μεταξύ άλλων, είχε πει:

Πώς αυτοπροσδιορίζεσαι σε σχέση με την σεξουαλική σου ταυτότητα;

Ως γκέι άνδρας.

Πότε άρχισες να το αντιλαμβάνεσαι αυτό;

Μάλλον όταν ήμουν 15-16 χρόνων, αλλά ακόμη και τότε ίσως να μην το είχα αντιληφθεί εντελώς. Αν έχω ένα παράπονο από τον εαυτό μου, είναι ότι αν και πήγα στο πιο ανοιχτόμυαλο λύκειο της Αμερικής δεν αξιοποίησα την ευκαιρία όσo έπρεπε. Επειδή όμως είχα περάσει αυτά που είχα περάσει ως έφηβος στην Ελλάδα και είχα βιώσει όλες τις δυσκολίες που περνούσε η οικογένειά μου για να σταθεί στα πόδια της, είχα θάψει πολύ βαθιά το ζήτημα της σεξουαλικότητάς μου. Προσπαθούσα τόσο να βρω τα πατήματά μου, να βοηθήσω την οικογένεια μου και να ανακάμψουμε, που το είχα βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού μου.

Θυμάσαι σε ποιο άτομο έκανες το πρώτο σου coming out;

Το πρώτο μου coming out έγινε στα 31 μου, όταν το είπα στον Tyler. Στην Αμερική όταν είσαι 31 και κάνεις coming out, σου λένε "Oh my god, that’s late” (Ω Θεέ μου, είναι αργά).

Αυτό πότε ήταν;

Πριν 4 χρόνια.

Τότε ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκες ασφαλής να μιλήσεις σε κάποιον;

Ναι, ήταν η πρώτη φορά για μένα. Όπως σου είπα, το είχα θάψει ως ζήτημα. Είχα και σχέση με μια κοπέλα από τα 21 μέχρι τα 26, μετά το πανεπιστήμιο. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως bi, απλώς κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Όσο όμως μεγάλωνα τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα τον προσανατολισμό μου. Μάλιστα, το οξύμωρο ήταν ότι είχα καλή σχέση με την κοπέλα. Έτσι το 2019, πήρα την απόφαση να ζητήσω βοήθεια και να απευθυνθώ σε άτομα ψυχικής υγείας με εμπειρία στα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα.

Κανείς μέχρι τότε δεν ήξερε για εσένα;

Όχι. Ίσως μόνον ένας φίλος μου από το γυμνάσιο με τον οποίο είχαμε μεγαλώσει μαζί.

Και τι έγινε μετά;

Γνώρισα τον Tyler. Να σου πω επίσης, πώς αυτό που 16 χρόνια με βασάνιζε από την Ελλάδα, είχε ήδη καταλαγιάσει. Είχα καταφέρει να πετύχω αυτή τη σταθερότητα που χάσαμε όταν φύγαμε από τη χώρα. Μπορούσα πλέον να ανασάνω και να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Εκείνη την περίοδο έτυχε να συναντήσω τον Tyler. Έπεφτα επάνω του σε διάφορα μέρη στη Νέα Υόρκη. Στο γυμναστήριο, τα Starbucks, τον δρόμο, κλπ. Μετά από κάποια φάση που αρχίζεις να βλέπεις ένα άτομο τόσες φορές, το χαιρετάς. Κάποια στιγμή έτυχε να περπατάμε μαζί φεύγοντας από το γυμναστήριο. Εγώ δεν ήξερα τι να πω και αποφάσισα να βάλω τα ακουστικά μου. Τότε εκείνος με άγγιξε και με ρώτησε αν μένω στη γειτονιά. Και έτσι αρχίσαμε να μιλάμε.

Ήσουν ανοιχτός με τη σεξουαλικότητα σου όταν γνωριστήκατε;

Όχι, καθόλου (γέλια). Είδα όμως έναν άνθρωπο διαμάντι από πλευράς καρδιάς και προσωπικότητας. Κάποια στιγμή και αφού κάναμε παρέα, τον θυμάμαι να προσπαθεί να με ψαρέψει. Ρώτησε τη γνώμη μου για τα παιδιά. Του απάντησα πως κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω. Στη συνέχεια μου εξήγησε ότι στη δική του την περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το σχεδιάσεις καλά. Κατάλαβα τι εννοούσε. "Γιατί λες μόνο για την δικιά σου περίπτωση; Και στη δική μου περίπτωση", αποκρίθηκα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το είπα ανοιχτά.

Μετά από αυτό μπήκες στη διαδικασία να το μοιραστείς με τον κύκλο σου;

Ναι, ακόμα και πριν ξεκινήσουμε τη σχέση μας επίσημα ως ζευγάρι (πέρασαν δύο μήνες) τον σύστησα στους φίλους μου. Πήγε πολύ καλά.

Συνέβη το ίδιο και με την οικογένεια;

Θα έλεγα πως για τα ελληνικά δεδομένα πήγε εξαιρετικά. Για τα αμερικανικά όχι τόσο (γέλια). Το σημαντικό είναι ότι το αποδέχτηκαν. Η μητέρα μου στην αρχή, αν και καθηγήτρια στην οδοντιατρική σχολή στο UPENN με εμπειρία στο diversity training, είχε την αντίδραση πως "ΟΚ, περνάς μια φάση". Ο πατέρας μου για 2-3 εβδομάδες απλά δεν ήθελε να μιλήσει για το θέμα. Δεν ήθελε να κάνουμε καμία συζήτηση επ’ αυτού. Ευτυχώς, όμως, αυτό δεν κράτησε πολύ. Έκτοτε, λατρεύουν τον Tyler, η μητέρα μου άλλο που δε θέλει από το να κάνουμε παιδιά και να μπορεί να έρχεται να μας βοηθάει.

Είναι στα πλάνα;

Θα το θέλαμε πολύ. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δε θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.