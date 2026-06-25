Τσίπρας: «Θέλουμε να είμαστε η κυβερνώσα Αριστερά και όχι διαμαρτυρίας»

Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας πλέον διάπλατα τον δρόμο για τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, την ώρα που η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) καταγράφει σημαντική δυναμική στις δημοσκοπήσεις, μειώνοντας τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε μονοψήφια νούμερα και ανατρέποντας το πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή του στο προσκήνιο δεν έχει χαρακτήρα απλής διαμαρτυρίας, αλλά αποτελεί μια σαφή «δήλωση κυβερνησιμότητας». Σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα των σφυγμομετρήσεων, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε:

«Φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις ότι η τάση είναι να καλυφθεί το κενό. Τρία χρόνια η χώρα πορευόταν με ένα κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έγινε αλαζονική».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το πλαίσιο της νέας αυτής προσπάθειας, διαχωρίζοντας τη θέση του από το παρελθόν:

«Έκλεισε τότε ο πολιτικός κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανοίγω τον ίδιο κύκλο. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες. Για να συσπειρώσουμε δυνάμεις.

Με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική. Στα πρώτα μας βήματα ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ψαλίδα με το κυβερνών κόμμα κλείνει σταθερά, οδηγώντας τη χώρα σε ένα ξεκάθαρο σύστημα δύο πόλων, όπου η ΕΛ.Α.Σ. διεκδικεί τον ρόλο της κυβερνώσας Αριστεράς.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της συνέντευξης ήταν η στάση που θα κρατήσει το νέο κόμμα απέναντι στους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός, αποκλείοντας τις παρασκηνιακές συμφωνίες και τις «εύκολες» λύσεις ανακύκλωσης προσώπων:

«Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Δεν έχω ρεζερβέ θέσεις για κανέναν στο νέο κόμμα. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έθεσε δύο απαράβατους όρους για όσους επιθυμούν να συμπορευθούν σε αυτή τη νέα αρχή. Πρώτον, η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα από κοινοβουλευτικές διεργασίες αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Ως εκ τούτου, όσοι εν ενεργεία βουλευτές επιθυμούν να ενταχθούν, οφείλουν πρώτα να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα.

Δεύτερον, θα υπάρχει απόλυτη ισοτιμία για όλα τα μέλη, χωρίς προνομιακή μεταχείριση.

Όπως χαρακτηριστικά συμπλήρωσε στη συνέχεια:

«Από την πρώτη στιγμή είχα δηλώσει ξεκάχαρα πως δεν υπάρχει κανέναν αποκλεισμός με δύο όρους: δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια αυτή μέσα από τη Βουλή, θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη βουλή είναι στο χέρι τους. 2ον, δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση αλλά δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις.»

Επόμενη μέρα των εκλογών

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις προσωπικές του επιδιώξεις, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν τον κινεί η πολιτική ματαιοδοξία, αλλά η ανάγκη να προσφέρει λύσεις σε μια χώρα που πιέζεται οικονομικά και κοινωνικά:

«Δεν έχω καμία επιδίωξη ή φιλοδοξία. Έχασα και έφυγα αλλά με το κεφάλι ψηλά, μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα. Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγό. Στόχος είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα που ασφυκτιά σήμερα.»

Όσον αφορά την τακτική που θα ακολουθήσει την επομένη των εκλογών, αλλά και την εσωστρέφεια άλλων κομμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα σταθερότητας και προγραμματικής καθαρότητας:

«Αν βγούμε πρώτοι στις εκλογές θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και αν όχι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή.

Δεν ήρθα για να μιλήσω για το πρόβλημα του Πολάκη με τον Φάμελλο.»

Μάχη κατά των φοροαπαλλαγών

Σαφές στίγμα για το οικονομικό του πρόγραμμα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν απαιτείται καμία νέα φορολογική επιβάρυνση για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, προαναγγέλλοντας ωστόσο μια υποχρεωτική «πατριωτική εισφορά» για τον πλούτο και εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τις «φοροαπαλλαγές απληστίας».

Αναλύοντας το σκεπτικό του για την οικονομία και τη χρηματοδότηση του προγράμματός του, ο κ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η δημοσιονομική δυνατότητα είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα όσα έχουμε εξαγγείλει. Υπάρχει χώρος δημοσιονομικός να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, τα χαμηλά ακόμα και τα υψηλά κλιμάκια».

Αναφερόμενος στην ανάγκη αναδιανομής του πλούτου για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, τόνισε:

«Πρέπει να υπάρξει κλίμα δικαστικής αποκατάστασης. Βιώσαμε συσσώρευση πλούτου παγκόσμια σε πολύ λίγα χέρια.

Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον των επόμενων γενιών, με σχολεία, νοσοκομεία κλπ., πρέπει να γίνει και μία αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία. Αυτό δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας ή του σκάφους, αλλά από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Δεν θα είναι εθελοντική, θα αφορά το 1% των πλουσίων. Θα τα πούμε όλα στη ΔΕΘ».

Εστιάζοντας στις ανισότητες που πλήττουν τους εργαζομένους, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα είναι η χώρα με 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας από ό,τι στο κεφάλαιο. Φορολογεί τον μισθωτό από το μέρισμα του επιχειρηματία, αυτό θα πρέπει να εξορθολογιστεί».